De torresmo a lagosta: festival na Serra terá pratos por R$ 39 e tour gastronômico

Conhecido pela tradição pesqueira, o balneário de Jacaraípe revela sua riqueza culinária com mais uma edição do festival Jacaraípe Gourmet, que fará da região o principal destino gastronômico da Serra entre os dias 22 e 31 de maio, com pratos a um preço fixo e tour especial entre as casas participantes.





O evento terá dois formatos distintos. No primeiro fim de semana, de 22 a 24 de maio, a programação ficará concentrada na Praça Encontro das Águas, reunindo estandes de diversos estabelecimentos e shows musicais, com entrada gratuita.





Entre os dias 29 e 31, o festival passa a acontecer diretamente nos estabelecimentos, transformando-se em um circuito gastronômico. Nessa etapa, quem quiser conhecer os pratos de mais de um participante no mesmo dia, poderá embarcar sem custo no ônibus do evento para circular entre esses locais (confira as datas e horários do tour no final desta matéria).





As receitas criadas exclusivamente para o festival serão servidas em porção individual para degustação e vendidas a um preço fixo: R$ 39 para os pratos e R$ 19 para os doces e as sobremesas.