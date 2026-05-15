De torresmo a lagosta: festival na Serra terá pratos por R$ 39 e tour gastronômico

Conhecido pela tradição pesqueira, o balneário de Jacaraípe revela sua riqueza culinária com mais uma edição do festival Jacaraípe Gourmet, que fará da região o principal destino gastronômico da Serra entre os dias 22 e 31 de maio, com pratos a um preço fixo e tour especial entre as casas participantes.
O evento terá dois formatos distintos. No primeiro fim de semana, de 22 a 24 de maio, a programação ficará concentrada na Praça Encontro das Águas, reunindo estandes de diversos estabelecimentos e shows musicais, com entrada gratuita.
Entre os dias 29 e 31, o festival passa a acontecer diretamente nos estabelecimentos, transformando-se em um circuito gastronômico. Nessa etapa, quem quiser conhecer os pratos de mais de um participante no mesmo dia, poderá embarcar sem custo no ônibus do evento para circular entre esses locais (confira as datas e horários do tour no final desta matéria).
As receitas criadas exclusivamente para o festival serão servidas em porção individual para degustação e vendidas a um preço fixo: R$ 39 para os pratos e R$ 19 para os doces e as sobremesas.
Conheça os pratos, petiscos e doces do festival
Restaurantes e praça de alimentação - R$ 39 cada prato/petisco:
- Restaurante Catuá - Paella Lagosteira: lagostas frescas na manteiga sobre paella de frutos do mar com polvo, siri e camarões VM;
- Beach’s Hamburgueria e Gastrobar - Costela Low And Slow: costela bovina assada na técnica de low and slow e finalizada em fogo aberto na parrilla, acompanhada de salada coleslaw, arroz carreteiro, banana chips e molho chimichurri;
- Casa do Torresmo - Torresmo de Rolo acompanhado de geleia de goiabada flambada na hora;
- Cabana do Luiz - Delicias da Cabana: creme de mandioca com toque de manteiga de garrafa, cubos de badejo empanados, molho especial de camarões e parmesão defumado gratinado no forno;
- Quintal Fogueiro - Rabada do Foguero: rabada servida com agrião e polentinha caseira;
- M&A Gastrobar - Baião do Mar: feijão fradinho, lula, polvo, camarão grelhado e queijo coalho;
- Delícias do Coco - Camarão de Coco: creme de camarão e leite de coco servido com camarões empanados e torradas;
- Restaurante Santuzzi - Cupim da casa acompanhado por batata rústica, farofa e vinagrete;
- Sargo Restaurante - Camarão no Abacaxi: camarão cremoso servido no abacaxi, acompanhado de arroz e batatas;
- Recanto Miramar - Espaguete ao molho de mariscos, preparado com bacalhau, lula, polvo, siri, sururu, camarões e queijo parmesão;
- Restaurante Berro d’Água - Tesouro do Mar de Jacaraípe: arroz de polvo com camarões rosa;
- Pizzaria Surf - Lasanha da Surf: lasanha de frango com palmito;
- Rei do Marisco - Arroz de Marisco, feito com com polvo, sururu, siri e camarão;
- Quiosque do Mineiro - Vinagrete do Mar, preparado com camarões vm frescos e flambados. Acompanha torradas.
Docerias - R$ 19 cada doce:
- Suspiraria Sonho de Maria - Marshmallow de Colher, feito com geleia de mirtilo, morango, mousse de limão e marshmallow de colher leve e irresistível;
- 40 Sabores Jacaraípe - Chama Gelada: sorvete de paçoca servido com churros, doce de leite e chantilly;
- Cocada da Manu - Combo de cocadas com os sabores tradicional, pé-de-moleque, coco queimado, maracujá, cacau e limão.
Na Praça Encontro das Águas, os primeiros dias do Jacaraípe Gourmet contarão com uma programação musical variada, que vai do jazz à brasileira ao samba de roda.
No sábado (23), uma aula-show reunirá os chefs Alessandro Eller, David Maresia's e Ricardo Modenesi para a demonstração, em tempo real, do preparo de uma receita bem capixaba.
Programação:
SEXTA-FEIRA - 22/05
18h - Abertura do festival
19h - Ferna (jazz)
22h - Seis 3 (show-baile)
SÁBADO - 23/05
18h - Abertura e aula-show com os chefs Alessandro Eller, David Maresia's e Ricardo Modenesi
19h - DJ Zappie na kombi Elza Machine
20h - Novelo (brasilidades)
22h - Cris Hitz (brasilidades)
DOMINGO - 24/05
11h - Abertura do festival
12h - Bambala (samba de roda)
14h - Axiel Fernandes (samba)
16h - DJ Zappie na kombi Elza Machine
FESTIVAL JACARAÍPE GOURMET 2026
Quando: de 22 a 24 de maio, na Praça Encontro das Águas, na Avenida Abdo Saad, S/N, Parque Jacaraípe, Serra. Circuito nos restaurantes com bus tour gastronômico: de 29 a 31 de maio
Horários do bus tour gastronômico: 29/05, das 18h às 23h; 30/05, das 18h às 23h; 31/05, das 12h às 18h
Preços: R$ 39 (pratos/petiscos) e R$ 19 (doces)
Mais informações: @jacaraipegourmet.