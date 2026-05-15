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Pedido de dinheiro

'Não tenho que justificar nada para ninguém', diz Flávio Bolsonaro sobre conversas com Vorcaro

Senador diz que não deveria ter avisado aliados sobre relação com banqueiro; assunto levou a quebra de confiança entre aliados e integrantes da direita

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2026 às 14:49
RIO DE JANEIRO - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não tinha obrigação de avisar antecipadamente seus aliados sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro e a cobrança por valores destinados, segundo ele, ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Não tem absolutamente nada de errado. Não tenho que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, quando Vorcaro circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava entre autoridades. Era uma pessoa até cortejada em todo o Brasil. Foi nessa época que ele topou fazer um investimento privado num filme privado. Não tem nada além disso", afirmou o senador.
Flávio Bolsonaro, senador
Flávio Bolsonaro disse não considerar o aporte recebido de Vorcaro um tema sensível. Saulo Cruz/Agência Senado
A declaração foi dada no quartel-general da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde o senador realizou a entrega de armamentos e viaturas adquiridas por emenda parlamentar de sua autoria.
Flávio disse não considerar o aporte de Vorcaro um tema sensível.
"Sensível por quê? Foram investimentos privados. Você comprou um carro, tem que falar para todo mundo? Você investiu um rendimento no seu banco tem que falar para todo mundo?", disse.
Como mostrou a Folha, o fato de ele ter dito publicamente e reservadamente, em março, que não conhecia Vorcaro levou a uma quebra de confiança entre aliados e integrantes da direita.
O problema, avaliam seus aliados, foi Flávio mentir para os próprios correligionários e também publicamente sobre não ter nenhuma relação com Vorcaro. O áudio revelado mostra o pré-candidato chamando o dono do Master de "irmão". Mensagens também demonstram proximidade, inclusive conversa sobre um jantar na casa do ex-banqueiro.

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