Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Jantar beneficente vai reunir 18 chefs e restaurantes do ES; conheça o menu
Ingressos à venda

Jantar beneficente vai reunir 18 chefs e restaurantes do ES; conheça o menu

Quinta edição do Jantar Além Mar está marcada para 27 de maio, no Iate Clube do Espírito Santo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 07:00

Camarão ao catupiry do chef Dunga, do Restaurante Aquamarine (Iate Clube)
Camarão ao catupiry do chef Dunga Dantas vai representar o Aquamarine, restaurante do Iate Clube. Foto: Aaron Ribas

Uma noite de gastronomia e solidariedade comandada por 18 chefs e restaurantes do Espírito Santo, reunidos em um espaço icônico de Vitória, à beira-mar: assim será a quinta edição do Jantar Além Mar, marcado para o próximo dia 27 de maio, uma quarta-feira, às 19h30. 


Com um cardápio criado exclusivamente para a ocasião, o encontro vai acontecer novamente no Iate Clube do Espírito Santo (ICES), que o realiza em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição. A ONG atende mais de 240 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Vitória.

Cardápio variado

O jantar contará com serviço volante e estações gastronômicas compostas de pratos assinados em dupla ou em trio pelos chefs convidados - todos eles participarão da iniciativa de forma voluntária. 


A proposta do evento é transformar o salão do Iate Clube em um percurso por diferentes sabores, com receitas que representam culinárias de diversos países. Confira o menu abaixo.

Boas-vindas:


  1. Coalhada seca com nozes e Homus picante — Sâmia Sassine (Mimos do Líbano)
  2. Crispy suíno —  João Luiz Mendes (Boteco do João)
  3. Empanadas de cordeiro — Ivan Di Cesare (La Dolina)


Entradas:


  1. Ceviche Nikkei com chips de aipim — Raíssa Franzotti (Delicatus) e Mônica Castelli (Nóz Cozinha Afetiva)
  2. Quibe assado com amêndoa e coalhada cremosa — Brígida Alexandre (Cedrus Líbani) e Paulo Tessarolo (@paulotessarolo)


Pratos principais:


  1. Escalope de mignon com molho de alho negro e maionese de batatas — Caio Maia (Banzai Dekki), Renata Furlanetti (Consuelo Cuisine) e Gabriel Bordoni (Tatá Cozinha de Origem)
  2. Pesca do dia ao molho thai com farofa de coco, castanha e cítrico de coentro — Júlia Faria (Daju / Solar da Praia), Mariella Salles (@_boracomerbem) e Rodrigo Carramanhos (Grupo 21vinte7 / Barlavento)
  3. Pato asiático com abóbora japonesa e tsuma de nabo — Danilo Faria (Suzushi / Uni / Mai / Ma Omakase) e Vinicius Cavalcante (Peppe / Eliah)
  4. Bacalhau com natas gratinado — Toninha Denadai (Grupo Mãos do Coração)
  5. Camarão com catupiry — Dunga Dantas (Aquamarine)


Sobremesas:


  • Sobremesas autorais — Flávia Gama (Chocolateria Brasil)
  • Gelatos artesanais — Guilherme Barutti (Gelateria Barutti)

Venda de ingressos

O ingresso para o evento custa R$ 490 por pessoa e já está à venda (confira os detalhes no final da matéria). No valor, já estão inclusas as comidas e bebidas servidas no evento, e o total arrecadado será destinado para a fundação, que atua há 43 anos na região da Grande São Pedro, oferecendo atividades ligadas à educação, segurança alimentar, cultura e inclusão tecnológica. 


Segundo a diretora voluntária da Fundação Beneficente Praia do Canto, Patrícia Asseff, a ampliação do atendimento da ONG depende diretamente do engajamento da sociedade. “Temos hoje mais de 600 crianças na fila de espera aguardando uma oportunidade. O jantar nos ajuda a viabilizar novas vagas e melhorias estruturais para acolher mais famílias da região”, afirma.

JANTAR ALÉM MAR - 5ª EDIÇÃO

Quando: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h30

Onde: Iate Clube do Espírito Santo. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória

Ingressos: R$ 490 por pessoa, à venda pelo site meubilhete.com.br e também pelas redes sociais do Iate Clube (@iateclube_es) e da Fundação Beneficente Praia do Canto (@fundacaopraiadocanto).

Veja Também 

Tábua Joelho da Casa, prato da Casa Augusto no Festival Sabores Domingos Martins

Evento gastronômico nas montanhas do ES terá pratos a partir de R$ 20; veja lista

Bar do Zeca Pagodinho em Vitória

Bar do Zeca Pagodinho chega ao ES com samba ao vivo e bufê de feijoada

Festa da Imigração Italiana em Buenos Aires, Guarapari

Evento gratuito celebra tradições da Itália nas montanhas de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ligação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro abre crise na campanha bolsonarista: 'Balde de água fria'
Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo
Sede TRE-ES
Sem apoio de eleitores, partido tem diretório barrado pelo TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados