Jantar beneficente vai reunir 18 chefs e restaurantes do ES; conheça o menu

Uma noite de gastronomia e solidariedade comandada por 18 chefs e restaurantes do Espírito Santo, reunidos em um espaço icônico de Vitória, à beira-mar: assim será a quinta edição do Jantar Além Mar, marcado para o próximo dia 27 de maio, uma quarta-feira, às 19h30.
Com um cardápio criado exclusivamente para a ocasião, o encontro vai acontecer novamente no Iate Clube do Espírito Santo (ICES), que o realiza em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição. A ONG atende mais de 240 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Vitória.
Cardápio variado
O jantar contará com serviço volante e estações gastronômicas compostas de pratos assinados em dupla ou em trio pelos chefs convidados - todos eles participarão da iniciativa de forma voluntária.
A proposta do evento é transformar o salão do Iate Clube em um percurso por diferentes sabores, com receitas que representam culinárias de diversos países. Confira o menu abaixo.
Boas-vindas:
- Coalhada seca com nozes e Homus picante — Sâmia Sassine (Mimos do Líbano)
- Crispy suíno — João Luiz Mendes (Boteco do João)
- Empanadas de cordeiro — Ivan Di Cesare (La Dolina)
Entradas:
- Ceviche Nikkei com chips de aipim — Raíssa Franzotti (Delicatus) e Mônica Castelli (Nóz Cozinha Afetiva)
- Quibe assado com amêndoa e coalhada cremosa — Brígida Alexandre (Cedrus Líbani) e Paulo Tessarolo (@paulotessarolo)
Pratos principais:
- Escalope de mignon com molho de alho negro e maionese de batatas — Caio Maia (Banzai Dekki), Renata Furlanetti (Consuelo Cuisine) e Gabriel Bordoni (Tatá Cozinha de Origem)
- Pesca do dia ao molho thai com farofa de coco, castanha e cítrico de coentro — Júlia Faria (Daju / Solar da Praia), Mariella Salles (@_boracomerbem) e Rodrigo Carramanhos (Grupo 21vinte7 / Barlavento)
- Pato asiático com abóbora japonesa e tsuma de nabo — Danilo Faria (Suzushi / Uni / Mai / Ma Omakase) e Vinicius Cavalcante (Peppe / Eliah)
- Bacalhau com natas gratinado — Toninha Denadai (Grupo Mãos do Coração)
- Camarão com catupiry — Dunga Dantas (Aquamarine)
Sobremesas:
- Sobremesas autorais — Flávia Gama (Chocolateria Brasil)
- Gelatos artesanais — Guilherme Barutti (Gelateria Barutti)
Venda de ingressos
O ingresso para o evento custa R$ 490 por pessoa e já está à venda (confira os detalhes no final da matéria). No valor, já estão inclusas as comidas e bebidas servidas no evento, e o total arrecadado será destinado para a fundação, que atua há 43 anos na região da Grande São Pedro, oferecendo atividades ligadas à educação, segurança alimentar, cultura e inclusão tecnológica.
Segundo a diretora voluntária da Fundação Beneficente Praia do Canto, Patrícia Asseff, a ampliação do atendimento da ONG depende diretamente do engajamento da sociedade. “Temos hoje mais de 600 crianças na fila de espera aguardando uma oportunidade. O jantar nos ajuda a viabilizar novas vagas e melhorias estruturais para acolher mais famílias da região”, afirma.
JANTAR ALÉM MAR - 5ª EDIÇÃO
Quando: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h30
Onde: Iate Clube do Espírito Santo. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória
Ingressos: R$ 490 por pessoa, à venda pelo site meubilhete.com.br e também pelas redes sociais do Iate Clube (@iateclube_es) e da Fundação Beneficente Praia do Canto (@fundacaopraiadocanto).