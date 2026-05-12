Jantar beneficente vai reunir 18 chefs e restaurantes do ES; conheça o menu

Uma noite de gastronomia e solidariedade comandada por 18 chefs e restaurantes do Espírito Santo, reunidos em um espaço icônico de Vitória, à beira-mar: assim será a quinta edição do Jantar Além Mar, marcado para o próximo dia 27 de maio, uma quarta-feira, às 19h30.





Com um cardápio criado exclusivamente para a ocasião, o encontro vai acontecer novamente no Iate Clube do Espírito Santo (ICES), que o realiza em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição. A ONG atende mais de 240 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Vitória.