Vem aí o Prêmio HZ Gastrô 2026: votação vai eleger os melhores restaurantes do ES

A quarta edição do Prêmio HZ Gastrô, criado por A Gazeta para eleger os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo, acaba de sair do forno. Ainda neste mês de maio, o público vai poder escolher seus locais favoritos para comer bem na votação mais disputada da gastronomia capixaba.
A lista com as casas que concorrem nas 14 categorias da premiação será divulgada aqui, em HZ, no dia 27 de maio, e a votação online acontecerá entre os dias 28 de maio e 30 de junho, pelo endereço www.agazeta.com.br/hz.
Os vencedores, eleitos pelo voto popular, serão conhecidos no dia 1º de julho. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no auditório da Rede Gazeta, no dia 23 de julho, e será restrita a convidados.
Conheça as categorias do 4º Prêmio HZ Gastrô:
- ALMOÇO EXECUTIVO
- CAFETERIA
- CARNE
- COZINHA AUTORAL
- COZINHA BRASILEIRA
- COZINHA DAS MONTANHAS
- COZINHA ITALIANA
- COZINHA ORIENTAL
- DOCERIA
- FEIJOADA
- HAMBÚRGUER
- MOQUECA
- SORVETERIA
- PIZZARIA
Escolha dos finalistas
Para concorrer ao prêmio, não é necessário fazer inscrição. Os restaurantes, cafés, docerias, sorveterias e hamburguerias que poderão ser votados em 2026 já estão sendo pré-selecionados pela curadoria do HZ Gastrô, de Norte a Sul do Estado.
O grupo responsável pela escolha dos finalistas é formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, entre jornalistas, influenciadores, foodies, consultores e pesquisadores de alimentação, convidados pela Rede Gazeta.
Para saber mais detalhes sobre a premiação, clique aqui e confira o regulamento do 4º Prêmio HZ Gastrô.
Troféu especial
Além de premiar os estabelecimentos que mais se destacam na preferência do público, o HZ Gastrô vai homenagear uma personalidade da nossa gastronomia com um troféu especial, que já foi entregue aos chefs Isaura Caliari (2023) e Juarez Campos (2024), e ao maître Jatobá (2025).
4º PRÊMIO HZ GASTRÔ
Votação aberta ao público: de 28 de maio a 30 de junho, no site HZ
Divulgação do resultado: 1º de julho, também em HZ
Cerimônia de premiação: 23 de julho, no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória
Realização: A Gazeta
Apresentado por ES Gás.