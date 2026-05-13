Vem aí o Prêmio HZ Gastrô 2026: votação vai eleger os melhores restaurantes do ES

A quarta edição do Prêmio HZ Gastrô, criado por A Gazeta para eleger os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo, acaba de sair do forno. Ainda neste mês de maio, o público vai poder escolher seus locais favoritos para comer bem na votação mais disputada da gastronomia capixaba.





A lista com as casas que concorrem nas 14 categorias da premiação será divulgada aqui, em HZ, no dia 27 de maio, e a votação online acontecerá entre os dias 28 de maio e 30 de junho, pelo endereço www.agazeta.com.br/hz.





Os vencedores, eleitos pelo voto popular, serão conhecidos no dia 1º de julho. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no auditório da Rede Gazeta, no dia 23 de julho, e será restrita a convidados.