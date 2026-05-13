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Voto popular

Vem aí o Prêmio HZ Gastrô 2026: votação vai eleger os melhores restaurantes do ES

Troféus serão entregues aos destaques da boa mesa em 14 categorias. Uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 15:21

Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Restaurantes, cafés e docerias concorrem aos troféus em 14 categorias. Foto: Pedro Oliver

A quarta edição do Prêmio HZ Gastrô, criado por A Gazeta para eleger os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo, acaba de sair do forno. Ainda neste mês de maio, o público vai poder escolher seus locais favoritos para comer bem na votação mais disputada da gastronomia capixaba.


A lista com as casas que concorrem nas 14 categorias da premiação será divulgada aqui, em HZ, no dia 27 de maio, e a votação online acontecerá entre os dias 28 de maio e 30 de junho, pelo endereço www.agazeta.com.br/hz


Os vencedores, eleitos pelo voto popular, serão conhecidos no dia 1º de julhoA cerimônia de entrega dos troféus será realizada no auditório da Rede Gazeta, no dia 23 de julho, e será restrita a convidados.

Conheça as categorias do 4º Prêmio HZ Gastrô: 

  1. ALMOÇO EXECUTIVO 
  2. CAFETERIA
  3. CARNE
  4. COZINHA AUTORAL
  5. COZINHA BRASILEIRA
  6. COZINHA DAS MONTANHAS
  7. COZINHA ITALIANA 
  8. COZINHA ORIENTAL 
  9. DOCERIA
  10. FEIJOADA
  11. HAMBÚRGUER
  12. MOQUECA
  13. SORVETERIA 
  14. PIZZARIA

Escolha dos finalistas

Para concorrer ao prêmio, não é necessário fazer inscrição. Os restaurantes, cafés, docerias, sorveterias e hamburguerias que poderão ser votados em 2026 já estão sendo pré-selecionados pela curadoria do HZ Gastrô, de Norte a Sul do Estado.


O grupo responsável pela escolha dos finalistas é formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, entre jornalistas, influenciadores, foodies, consultores e pesquisadores de alimentação, convidados pela Rede Gazeta.


Para saber mais detalhes sobre a premiação, clique aqui e confira o regulamento do 4º Prêmio HZ Gastrô

Vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2025
Premiação dos vencedores do HZ Gastrô 2025. Foto: Arthur Louzada

Troféu especial

Além de premiar os estabelecimentos que mais se destacam na preferência do público, o HZ Gastrô vai homenagear uma personalidade da nossa gastronomia com um troféu especial, que já foi entregue aos chefs Isaura Caliari (2023) e Juarez Campos (2024), e ao maître Jatobá (2025). 

4º PRÊMIO HZ GASTRÔ

Votação aberta ao público: de 28 de maio a 30 de junho, no site HZ

Divulgação do resultado: 1º de julho, também em HZ

Cerimônia de premiação: 23 de julho, no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória

Realização: A Gazeta
Apresentado por ES Gás. 

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