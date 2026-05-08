Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Exposição transforma o ato de comer em experiência artística em Vitória
Além da alimentação

Exposição transforma o ato de comer em experiência artística em Vitória

Mostra reúne vídeos, receitas, sons e experiências criadas durante a degustação sensorial “Comer é Arte”
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 10:01

A Galeria Homero Massena, localizada na Cidade Alta, no Centro de Vitória, recebe a partir do dia 15 de maio, às 17h, a exposição “Museu da Arte de Comer” (MAC). Com visitação gratuita e classificação livre, a mostra segue aberta ao público até 11 de julho.


Resultado da parceria entre o Clã Arte Studio e o projeto de cozinha experimental Macunaíma, a exposição reúne registros, receitas, vídeos, sons e experiências criadas durante a degustação sensorial “Comer é Arte”, realizada entre 2022 e 2024 nas cidades de Vitória (ES) e São Paulo (SP).


Misturando gastronomia e diferentes linguagens artísticas, o MAC convida o público a pensar o ato de comer para além da alimentação, explorando as relações entre sabor, memória, emoção, cultura e percepção. A proposta parte da ideia de que o sabor não depende apenas do paladar, mas também dos sons, imagens, estímulos e sensações presentes no momento da refeição.

Exposição Museu da Arte do Comer
Exposição convida o público a pensar o ato de comer. Foto: Olivier Schochlin

Durante as sessões de “Comer é Arte”, o público participava de encontros ao redor de uma mesa, degustando pratos inspirados na culinária brasileira preparados com ingredientes vegetais da agricultura orgânica de micro e pequenos produtores locais. Enquanto a comida era servida, experiências com música, literatura, videoarte e performance aconteciam simultaneamente, ampliando a experiência sensorial dos participantes.


Agora transformada em exposição, a pesquisa organizada pelo educador e gastrônomo Murilo Góes ganha formato visual e imersivo na Galeria Homero Massena, convidando os visitantes a experimentar diferentes formas de relação entre arte e comida.

Gastronomia e artes cênicas

Fundado em 2000, o Clã Arte Studio atua como núcleo de estudos em arte contemporânea, desenvolvendo trabalhos que aproximam artes cênicas e questões do presente. Já o projeto Macunaíma, criado em 2020, desenvolve pesquisas e experiências ligadas às culturas alimentares e às possibilidades de diálogo entre gastronomia e arte.


A exposição foi contemplada pelo edital nº 09/2023 de Artes Visuais da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult). Além da visitação pública gratuita, a programação inclui visitas mediadas, palestras, bate-papos e atividades formativas para educadores.


Grupos com mais de oito pessoas devem realizar agendamento prévio para visitas mediadas pelo telefone (27) 99903-3932 ou pelo e-mail [email protected].


EXPOSIÇÃO "MUSEU DA ARTE DE COMER" 

Quando: abertura no dia 15 de maio de 2026, às 17h. Em cartaz até 11 de julho de 2026 

Onde: Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória

Horários de visitação: segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita

Mais informações: www.museuartedecomer.com.br e @museuartedecomer.

Veja Também 

Bar do Zeca Pagodinho em Vitória

Bar do Zeca Pagodinho chega ao ES com samba ao vivo e bufê de feijoada

Pratos do Caçarola Bistrot para o Dia das Mães

10 restaurantes do ES com pratos especiais para o almoço do Dia das Mães

Cesta de café da manhã para o Dia das Mães por Cia das Gostosuras

5 cestas de café da manhã para presentear no Dia das Mães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Cultura Exposição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados