Exposição transforma o ato de comer em experiência artística em Vitória

A Galeria Homero Massena, localizada na Cidade Alta, no Centro de Vitória, recebe a partir do dia 15 de maio, às 17h, a exposição “Museu da Arte de Comer” (MAC). Com visitação gratuita e classificação livre, a mostra segue aberta ao público até 11 de julho.
Resultado da parceria entre o Clã Arte Studio e o projeto de cozinha experimental Macunaíma, a exposição reúne registros, receitas, vídeos, sons e experiências criadas durante a degustação sensorial “Comer é Arte”, realizada entre 2022 e 2024 nas cidades de Vitória (ES) e São Paulo (SP).
Misturando gastronomia e diferentes linguagens artísticas, o MAC convida o público a pensar o ato de comer para além da alimentação, explorando as relações entre sabor, memória, emoção, cultura e percepção. A proposta parte da ideia de que o sabor não depende apenas do paladar, mas também dos sons, imagens, estímulos e sensações presentes no momento da refeição.
Durante as sessões de “Comer é Arte”, o público participava de encontros ao redor de uma mesa, degustando pratos inspirados na culinária brasileira preparados com ingredientes vegetais da agricultura orgânica de micro e pequenos produtores locais. Enquanto a comida era servida, experiências com música, literatura, videoarte e performance aconteciam simultaneamente, ampliando a experiência sensorial dos participantes.
Agora transformada em exposição, a pesquisa organizada pelo educador e gastrônomo Murilo Góes ganha formato visual e imersivo na Galeria Homero Massena, convidando os visitantes a experimentar diferentes formas de relação entre arte e comida.
Gastronomia e artes cênicas
Fundado em 2000, o Clã Arte Studio atua como núcleo de estudos em arte contemporânea, desenvolvendo trabalhos que aproximam artes cênicas e questões do presente. Já o projeto Macunaíma, criado em 2020, desenvolve pesquisas e experiências ligadas às culturas alimentares e às possibilidades de diálogo entre gastronomia e arte.
A exposição foi contemplada pelo edital nº 09/2023 de Artes Visuais da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult). Além da visitação pública gratuita, a programação inclui visitas mediadas, palestras, bate-papos e atividades formativas para educadores.
Grupos com mais de oito pessoas devem realizar agendamento prévio para visitas mediadas pelo telefone (27) 99903-3932 ou pelo e-mail [email protected].
EXPOSIÇÃO "MUSEU DA ARTE DE COMER"
Quando: abertura no dia 15 de maio de 2026, às 17h. Em cartaz até 11 de julho de 2026
Onde: Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória
Horários de visitação: segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita
Mais informações: www.museuartedecomer.com.br e @museuartedecomer.