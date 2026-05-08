Exposição transforma o ato de comer em experiência artística em Vitória

A Galeria Homero Massena, localizada na Cidade Alta, no Centro de Vitória, recebe a partir do dia 15 de maio, às 17h, a exposição “Museu da Arte de Comer” (MAC). Com visitação gratuita e classificação livre, a mostra segue aberta ao público até 11 de julho.





Resultado da parceria entre o Clã Arte Studio e o projeto de cozinha experimental Macunaíma, a exposição reúne registros, receitas, vídeos, sons e experiências criadas durante a degustação sensorial “Comer é Arte”, realizada entre 2022 e 2024 nas cidades de Vitória (ES) e São Paulo (SP).





Misturando gastronomia e diferentes linguagens artísticas, o MAC convida o público a pensar o ato de comer para além da alimentação, explorando as relações entre sabor, memória, emoção, cultura e percepção. A proposta parte da ideia de que o sabor não depende apenas do paladar, mas também dos sons, imagens, estímulos e sensações presentes no momento da refeição.