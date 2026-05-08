Empresário do ES alvo da Operação Baest é preso em aeroporto na fronteira com o Paraguai

O empresário Adilson Ferreira, da Serra, na Grande Vitória, foi preso na manhã desta sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade que faz divisa com o Paraguai. Ele já havia sido alvo da Operação Baest e chegou a ter o carro alvejado em março deste ano.





Adilson é investigado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) por suspeita de liderar uma organização criminosa voltada à lavagem de capitais.





Deflagrada em maio do ano passado, a operação teve como objetivo desarticular uma rede especializada em lavagem de dinheiro ligada à movimentação de recursos enviados a fornecedores na fronteira do Brasil com o Paraguai.





Após análise do material reunido pela Polícia Civil, o MPES apresentou, em abril deste ano, denúncia criminal contra 14 investigados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de capitais e agiotagem.





A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Criminal de Vitória, que determinou medidas cautelares complementares, como bloqueio de valores, apreensão de veículos e dissolução de empresas supostamente utilizadas para lavagem de dinheiro.





As medidas foram cumpridas nesta sexta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), incluindo a prisão preventiva do empresário.





A defesa de Adilson afirma que foi surpreendida com o que considera uma "descabida" decretação da prisão preventiva. "Os avanços das investigações demonstraram de forma inequívoca a ausência de participação com o tráfico e ainda assim teve a sua liberdade indevidamente suprimida", sustenta o advogado Douglas Luz, que adiantou que vai recorrer da decisão.





A defesa também nega que Ferreira estivesse tentando fugir. Segundo Luz, o empresário da Serra estaria em Ponta Porã (MS), onde foi preso, em uma viagem a trabalho.