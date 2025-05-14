Polícia Civil mira esquema de tráfico e lavagem de dinheiro no ES e outros estados

Uma operação nacional contra lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, que acontece nesta quarta-feira (14), tem alvos no Espírito Santo: segundo a Polícia Civil, 19 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari.
A ação ocorre simultaneamente no Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Ao todo, são 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de sequestro de bens e 29 bloqueios de contas bancárias, totalizando cerca de R$ 104 milhões.
Em imagens divulgadas pela Polícia Civil capixaba (confira abaixo), é possível ver os policiais em uma mansão recolhendo joias, relógios, pulseiras, cordões e obras de arte, além de veículos de luxo. A corporação ainda não divulgou detalhes do que foi apreendido, já que a ação está em andamento.
Operação Baest: polícia faz buscas em mansões, apreende carros de luxo, joias e obras de arte
A Operação, nomeada "Baest", é realizada no Espírito Santo pela Polícia Civil, Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/SESP), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), além do suporte operacional e logístico do Projeto I.M.P.U.L.S.E./ENFOC, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.