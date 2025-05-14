Polícia Civil mira esquema de tráfico e lavagem de dinheiro no ES e outros estados

A ação ocorre simultaneamente no Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Ao todo, são 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de sequestro de bens e 29 bloqueios de contas bancárias, totalizando cerca de R$ 104 milhões.

Em imagens divulgadas pela Polícia Civil capixaba (confira abaixo), é possível ver os policiais em uma mansão recolhendo joias, relógios, pulseiras, cordões e obras de arte, além de veículos de luxo. A corporação ainda não divulgou detalhes do que foi apreendido, já que a ação está em andamento.

Operação Baest: polícia faz buscas em mansões, apreende carros de luxo, joias e obras de arte