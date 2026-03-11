Home
Empresário investigado na Operação Baest tem carro alvejado na Serra

O caso ocorreu por volta das 19 horas desta quarta-feira (11), na rua em que o empresário reside; dupla responsável por efetuar os disparos teria feito um cerco à espera da vítima, horas antes do crime

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:33

Carro do empresário foi atacado a tiros em Jacaraípe, na Serra
A picape do empresário foi alvejado com pelo menos quatro disparos, mas ele não foi atingido Crédito: Cris Martinelli

Um empresário investigado no âmbito da Operação Baest, deflagrada pela Polícia Civil em 2025, foi alvo de um atentado em Jacaraípe, na Serra, na noite desta quarta-feira (21). A caminhonete Dodge Ram Rampage dele foi atingida por pelo menos quatro disparos na rua de casa.

O caso, que ocorreu por volta das 19 horas, foi confirmado pelo advogado Douglas Luz, responsável pela defesa do empresário. De acordo com Luz, o ataque foi praticado por dois homens que estariam encapuzados e que passaram cerca de quatro horas rondando a região antes do crime, a bordo de um carro.

Ataque a tiros deixou marcas no carro de empresário da Serra
Tiros atingiram o teto da caminhonete e em outras partes do veículo quando o empresário chegava em casa, na Serra Crédito: Cris Martinelli

“A residência dele é em Jacaraípe e, ao entrar na rua de casa, foi abordado por duas pessoas, que neste momento estavam a pé, e que atingiram o veículo dele diversas vezes. Ele conseguiu desviar, não se feriu, mas os atiradores acabaram fugindo", contou o advogado.

As polícias Militar e Civil foram demandadas por A Gazeta para mais detalhes da ocorrência. 

Operação Baest

A operação na qual o empresário é investigado é citada pela alta cúpula de segurança do Espírito Santo como uma das mais relevantes dos últimos anos por alcançar o braço financeiro do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A ação, que mira crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, resultou na apreensão de R$ 100 milhões em bens e no indiciamento de 20 pessoas.

O relatório final foi entregue em setembro do ano passado. Entretanto, a possibilidade de uma segunda fase da operação vem sendo analisada, devido ao surgimento de novas informações, que devem resultar na reavaliação de todas as provas já levantadas.

