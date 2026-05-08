Veja como consultar ofertas do Desenrola nos canais de atendimento dos bancos

SÃO PAULO - Clientes interessados em renegociar dívidas pelo novo Desenrola Brasil podem consultar ofertas e fechar acordos pelos canais digitais e presenciais dos bancos que aderiram ao programa. Os bancos têm números de telefone do WhasApp para atendimento do Desenrola.

As instituições passaram a anunciar participação ao longo da semana, mas ainda há relatos de instabilidade em aplicativos, demora no atendimento e limitações nas opções de parcelamento.

Consumidor com dívidas Freepik

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



WhatsApp 0800-104-0104

Telefone Alô Caixa: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais localidades)

Site www.negociardividas.caixa.gov.br

Agências Os clientes podem buscar atendimento pelos canais oficiais do banco:

Segundo a Caixa, as renegociações de dívidas já começaram. Os clientes contam com condições especiais para sanar dívidas atrasadas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com descontos que podem chegar a até 90%.

BANCO DO BRASIL



WhatsApp (61) 4004-0001

Aplicativo do banco

Internet Banking

Telefones: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades)

Agências O BB informa que a renegociação pode ser feita nos seguintes canais:

O banco afirma que o cliente pode concluir a renegociação no próprio WhatsApp após informar sua senha pessoal.

BRADESCO



Acesse o site https://renegocie.bradesco.com.br Insira seu CPF e consulte suas dívidas Preencha seus dados no pré-cadastro Aguarde comunicação do banco As renegociações são concentradas no portal oficial do banco. Veja o passo a passo:

Os demais canais (aplicativo, internet banking, assistente virtual BIA e agências físicas) são para orientação, e direcionam o cliente ao portal de renegociação.

ITAÚ



WhatsApp (11) 4004-1144

Superapp Itaú

Site www.itau.com.br/renegociacao

Parceiros credenciados As negociações podem ser feitas pelos canais digitais do banco:

O Itaú afirma que as ofertas estão disponíveis para clientes elegíveis.

SANTANDER



WhatsApp (11) 94752-0222

Aplicativo Santander

Internet Banking

Telefones: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (demais localidades)

Portal www.santander.com.br/renegocie

Agências O banco orienta clientes a procurarem os seguintes canais:

O Santander aderiu oficialmente ao programa na quinta-feira (7).

NUBANK

O aplicativo do Nubank tem uma área específica para o novo Desenrola, que está sendo liberada gradualmente aos clientes, de acordo com a instituição.

INTER



Baixe o Super App Inter Acesse a aba "Cartões" Clique em "Negociar" Verifique as dívidas Escolha as ofertas Os clientes podem consultar propostas pelo site negocie.bancointer.com.br ou pelo aplicativo, no passo a passo:

Segundo o banco, as condições podem ser consultadas de forma digital e imediata.

O que é o Desenrola?

O Desenrola é um programa de renegociação de dívidas do governo Lula com o objetivo de reduzir a inadimplência no Brasil. A nova versão foi lançada na segunda-feira (4).

Os principais benefícios incluem descontos de até 90% nas dívidas com bancos, limpeza do nome de quem deve até R$ 100, uso de até 20% do saldo do FGTS (ou até R$ 1.000, o que for maior) para abater dívidas, e liberação de até R$ 8,2 bilhões do fundo para quitação de débitos.

Quais são as condições para participar e os descontos por dívida?

O Desenrola Famílias, principal frente do programa, é voltado para pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105 mensais). Abrange dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal com atraso entre 91 dias e 2 anos, contratadas até 31 de janeiro de 2026. Como contrapartida, quem aderir terá o CPF bloqueado em casas de apostas online por 12 meses.

O Desenrola Fies atenderá estudantes com financiamentos em atraso: para dívidas entre 91 e 360 dias, há perdão total de juros e multas, com desconto de 12% no principal à vista ou parcelamento em até 150 vezes; para dívidas acima de 360 dias, o desconto chega a 77% do valor total, ou até 99% para quem está no CadÚnico.

Já o Desenrola Empresas contempla microempresas (Procred, faturamento até R$ 360 mil) e micro e pequenas empresas (Pronampe, faturamento até R$ 4,8 milhões), com carência ampliada para 24 meses, prazo de pagamento de até 96 meses e limites de crédito elevados — chegando a R$ 500 mil no Pronampe.