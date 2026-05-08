Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Tá no Lucro
  • Veja como consultar ofertas do Desenrola nos canais de atendimento dos bancos
Desenrola Brasil

Veja como consultar ofertas do Desenrola nos canais de atendimento dos bancos

Programa já pode ser acessado, embora clientes relatem instabilidades e restrições no parcelamento; Instituições financeiras concentram renegociações em aplicativos, WhatsApp, sites e centrais telefônicas

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 10:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mai 2026 às 10:45
SÃO PAULO - Clientes interessados em renegociar dívidas pelo novo Desenrola Brasil podem consultar ofertas e fechar acordos pelos canais digitais e presenciais dos bancos que aderiram ao programa. Os bancos têm números de telefone do WhasApp para atendimento do Desenrola.
As instituições passaram a anunciar participação ao longo da semana, mas ainda há relatos de instabilidade em aplicativos, demora no atendimento e limitações nas opções de parcelamento.
O uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para quitar dívidas ainda depende de regulamentação. Em alguns casos, as renegociações disponíveis neste momento são apenas para pagamento à vista.
Consumidor com dívidas Freepik
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Os clientes podem buscar atendimento pelos canais oficiais do banco: 
  • WhatsApp 0800-104-0104
  • Telefone Alô Caixa: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais localidades)
  • Site www.negociardividas.caixa.gov.br
  • Agências
Segundo a Caixa, as renegociações de dívidas já começaram. Os clientes contam com condições especiais para sanar dívidas atrasadas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com descontos que podem chegar a até 90%.
BANCO DO BRASIL
O BB informa que a renegociação pode ser feita nos seguintes canais:
  • WhatsApp (61) 4004-0001
  • Aplicativo do banco
  • Internet Banking
  • Telefones: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades)
  • Agências
O banco afirma que o cliente pode concluir a renegociação no próprio WhatsApp após informar sua senha pessoal.
BRADESCO
As renegociações são concentradas no portal oficial do banco. Veja o passo a passo:
  1. Acesse o site https://renegocie.bradesco.com.br
  2. Insira seu CPF e consulte suas dívidas
  3. Preencha seus dados no pré-cadastro
  4. Aguarde comunicação do banco
Os demais canais (aplicativo, internet banking, assistente virtual BIA e agências físicas) são para orientação, e direcionam o cliente ao portal de renegociação.
ITAÚ
As negociações podem ser feitas pelos canais digitais do banco:
O Itaú afirma que as ofertas estão disponíveis para clientes elegíveis.
SANTANDER
O banco orienta clientes a procurarem os seguintes canais:
  • WhatsApp (11) 94752-0222
  • Aplicativo Santander
  • Internet Banking
  • Telefones: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (demais localidades)
  • Portal www.santander.com.br/renegocie
  • Agências
O Santander aderiu oficialmente ao programa na quinta-feira (7).
NUBANK
O aplicativo do Nubank tem uma área específica para o novo Desenrola, que está sendo liberada gradualmente aos clientes, de acordo com a instituição.
INTER
Os clientes podem consultar propostas pelo site negocie.bancointer.com.br ou pelo aplicativo, no passo a passo:
  1. Baixe o Super App Inter
  2. Acesse a aba "Cartões"
  3. Clique em "Negociar"
  4. Verifique as dívidas
  5. Escolha as ofertas
Segundo o banco, as condições podem ser consultadas de forma digital e imediata.

O que é o Desenrola?

O Desenrola é um programa de renegociação de dívidas do governo Lula com o objetivo de reduzir a inadimplência no Brasil. A nova versão foi lançada na segunda-feira (4).
Os principais benefícios incluem descontos de até 90% nas dívidas com bancos, limpeza do nome de quem deve até R$ 100, uso de até 20% do saldo do FGTS (ou até R$ 1.000, o que for maior) para abater dívidas, e liberação de até R$ 8,2 bilhões do fundo para quitação de débitos.

Quais são as condições para participar e os descontos por dívida?

O Desenrola Famílias, principal frente do programa, é voltado para pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105 mensais). Abrange dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal com atraso entre 91 dias e 2 anos, contratadas até 31 de janeiro de 2026. Como contrapartida, quem aderir terá o CPF bloqueado em casas de apostas online por 12 meses.
O Desenrola Fies atenderá estudantes com financiamentos em atraso: para dívidas entre 91 e 360 dias, há perdão total de juros e multas, com desconto de 12% no principal à vista ou parcelamento em até 150 vezes; para dívidas acima de 360 dias, o desconto chega a 77% do valor total, ou até 99% para quem está no CadÚnico.
Já o Desenrola Empresas contempla microempresas (Procred, faturamento até R$ 360 mil) e micro e pequenas empresas (Pronampe, faturamento até R$ 4,8 milhões), com carência ampliada para 24 meses, prazo de pagamento de até 96 meses e limites de crédito elevados — chegando a R$ 500 mil no Pronampe.
O Desenrola Rural é voltado para agricultores familiares, com foco prioritário nos de baixa renda. O programa reabre prazos para renegociação ou liquidação de dívidas antigas, com adesão permitida até 20 de dezembro de 2026. Cerca de 507 mil produtores já foram beneficiados, e o governo espera alcançar mais 800 mil agricultores com a extensão do prazo, totalizando 1,3 milhão de pessoas beneficiadas.

Leia Mais Sobre o Caso 

Desenrola cria cultura que ignora razão do endividamento recorde, diz pesquisador do 'Brasil dos boletos'

Consignado do INSS e saque do FGTS: o que muda para aposentados com o Desenrola 2.0?

Dinheiro esquecido em bancos será usado como garantia no Desenrola; veja como consultar

Desenrola 2.0: simule se vale a pena usar FGTS para quitar dívidas

Novo Desenrola dará desconto de até 90% no valor da dívida

Novo Desenrola começa a valer nesta terça-feira (5)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desenrola dividas Endividamento Banco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados