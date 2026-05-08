Veja como consultar ofertas do Desenrola nos canais de atendimento dos bancos

SÃO PAULO - Clientes interessados em renegociar dívidas pelo novo Desenrola Brasil podem consultar ofertas e fechar acordos pelos canais digitais e presenciais dos bancos que aderiram ao programa. Os bancos têm números de telefone do WhasApp para atendimento do Desenrola.
As instituições passaram a anunciar participação ao longo da semana, mas ainda há relatos de instabilidade em aplicativos, demora no atendimento e limitações nas opções de parcelamento.
O uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para quitar dívidas ainda depende de regulamentação. Em alguns casos, as renegociações disponíveis neste momento são apenas para pagamento à vista.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Os clientes podem buscar atendimento pelos canais oficiais do banco:
- WhatsApp 0800-104-0104
- Telefone Alô Caixa: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais localidades)
- Site www.negociardividas.caixa.gov.br
- Agências
Segundo a Caixa, as renegociações de dívidas já começaram. Os clientes contam com condições especiais para sanar dívidas atrasadas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com descontos que podem chegar a até 90%.
BANCO DO BRASIL
O BB informa que a renegociação pode ser feita nos seguintes canais:
- WhatsApp (61) 4004-0001
- Aplicativo do banco
- Internet Banking
- Telefones: 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades)
- Agências
O banco afirma que o cliente pode concluir a renegociação no próprio WhatsApp após informar sua senha pessoal.
BRADESCO
As renegociações são concentradas no portal oficial do banco. Veja o passo a passo:
- Acesse o site https://renegocie.bradesco.com.br
- Insira seu CPF e consulte suas dívidas
- Preencha seus dados no pré-cadastro
- Aguarde comunicação do banco
Os demais canais (aplicativo, internet banking, assistente virtual BIA e agências físicas) são para orientação, e direcionam o cliente ao portal de renegociação.
ITAÚ
As negociações podem ser feitas pelos canais digitais do banco:
- WhatsApp (11) 4004-1144
- Superapp Itaú
- Site www.itau.com.br/renegociacao
- Parceiros credenciados
O Itaú afirma que as ofertas estão disponíveis para clientes elegíveis.
SANTANDER
O banco orienta clientes a procurarem os seguintes canais:
- WhatsApp (11) 94752-0222
- Aplicativo Santander
- Internet Banking
- Telefones: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (demais localidades)
- Portal www.santander.com.br/renegocie
- Agências
O Santander aderiu oficialmente ao programa na quinta-feira (7).
NUBANK
O aplicativo do Nubank tem uma área específica para o novo Desenrola, que está sendo liberada gradualmente aos clientes, de acordo com a instituição.
INTER
Os clientes podem consultar propostas pelo site negocie.bancointer.com.br ou pelo aplicativo, no passo a passo:
- Baixe o Super App Inter
- Acesse a aba "Cartões"
- Clique em "Negociar"
- Verifique as dívidas
- Escolha as ofertas
Segundo o banco, as condições podem ser consultadas de forma digital e imediata.
O que é o Desenrola?
O Desenrola é um programa de renegociação de dívidas do governo Lula com o objetivo de reduzir a inadimplência no Brasil. A nova versão foi lançada na segunda-feira (4).
Os principais benefícios incluem descontos de até 90% nas dívidas com bancos, limpeza do nome de quem deve até R$ 100, uso de até 20% do saldo do FGTS (ou até R$ 1.000, o que for maior) para abater dívidas, e liberação de até R$ 8,2 bilhões do fundo para quitação de débitos.
Quais são as condições para participar e os descontos por dívida?
O Desenrola Famílias, principal frente do programa, é voltado para pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105 mensais). Abrange dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal com atraso entre 91 dias e 2 anos, contratadas até 31 de janeiro de 2026. Como contrapartida, quem aderir terá o CPF bloqueado em casas de apostas online por 12 meses.
O Desenrola Fies atenderá estudantes com financiamentos em atraso: para dívidas entre 91 e 360 dias, há perdão total de juros e multas, com desconto de 12% no principal à vista ou parcelamento em até 150 vezes; para dívidas acima de 360 dias, o desconto chega a 77% do valor total, ou até 99% para quem está no CadÚnico.
Já o Desenrola Empresas contempla microempresas (Procred, faturamento até R$ 360 mil) e micro e pequenas empresas (Pronampe, faturamento até R$ 4,8 milhões), com carência ampliada para 24 meses, prazo de pagamento de até 96 meses e limites de crédito elevados — chegando a R$ 500 mil no Pronampe.
O Desenrola Rural é voltado para agricultores familiares, com foco prioritário nos de baixa renda. O programa reabre prazos para renegociação ou liquidação de dívidas antigas, com adesão permitida até 20 de dezembro de 2026. Cerca de 507 mil produtores já foram beneficiados, e o governo espera alcançar mais 800 mil agricultores com a extensão do prazo, totalizando 1,3 milhão de pessoas beneficiadas.
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