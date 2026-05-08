Jovem morre e suspeito é preso após confronto com a PM em Pedro Canário

Um jovem de 18 anos morreu após um confronto com a Polícia Militar (PM) no bairro Explanada, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A ocorrência também terminou com a prisão de um homem de 26 anos e a apreensão de um adolescente de 17.





Segundo a PM, Emerson Matheus Candido Alves teria saído do bairro Canarinho com o objetivo de matar um rival na região.





A corporação informou que recebeu denúncias sobre o possível crime e enviou equipes ao local. Ao perceber a aproximação das viaturas, Emerson teria sido avisado por um comparsa e tentou fugir pulando muros e invadindo residências.





Os policiais afirmam que localizaram o jovem dentro de uma casa, armado com uma pistola calibre .380. Ainda de acordo com os militares, foi dada ordem de parada, mas ele teria atirado contra a equipe, que revidou.





Emerson foi baleado, socorrido e levado ao Hospital Menino Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.





Na residência onde ocorreu o confronto estavam outros três suspeitos: um homem de 26 anos, um jovem de 19 e um adolescente de 17 anos. Conforme a PM, o adolescente é apontado como um dos gerentes do tráfico no bairro Canarinho e possuía um mandado de apreensão em aberto. Todos foram encaminhados à delegacia.





A Polícia Civil informou que o homem de 26 anos teve um mandado de prisão cumprido e foi encaminhado ao sistema prisional. O adolescente foi levado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Já o jovem de 19 anos foi ouvido e liberado, por não haver elementos suficientes para prisão em flagrante. A arma e as munições apreendidas foram encaminhadas ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica.