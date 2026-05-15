Mais dois suspeitos de sequestrar e matar morador de rua em Vitória são presos

Mais dois homens foram presos suspeitos de participação na morte de Marcos Vinícius Lopes Rodrigues, 35 anos, que vivia em situação de rua na região da Praia do Suá. O crime aconteceu na madrugada do dia 17 de março. Segundo a Polícia Civil, outros três investigados no crime são considerados foragidos.





Conforme a corporação, na última terça-feira (12), a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) realizou a 2ª fase da Operação Invisíveis com o objetivo cumprir cinco mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal da Serra — Tribunal do Júri — contra investigados envolvidos no assassinato.





Durante o cumprimento dos mandados, nenhum dos alvos foi localizado em casa. No entanto, na quarta-feira (13), dois investigados se apresentaram espontaneamente na sede da DEPD. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos e os suspeitos encaminhados ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.





De acordo com as investigações, Marcos Vinícius foi sequestrado na Praia do Suá e assassinado na madrugada do dia 17 de março, em uma plantação de eucalipto na Serra. O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Civil no dia 20 de abril.





“As investigações seguem em andamento visando à localização e captura dos demais envolvidos. Até o presente momento, outros três alvos da operação são considerados foragidos pela Polícia Civil”, afirmou o delegado titular da DEPD, Tarcísio Otoni.