Vigilantes são presos por matar morador de rua que cometia furtos na Praia do Suá

O delegado Tarcísio Otoni explicou que os suspeitos são funcionários de uma empresa de vigilância privada que presta serviços de monitoramento e ronda em condomínios. Eles atuavam como rondistas, responsáveis por verificar possíveis situações de risco e vulnerabilidade.





Conforme as investigações, o grupo tinha como alvo pessoas em situação de rua, como Marcos Vinícius, que possuía antecedentes por crimes como furto na região.





“Esses rondistas, ao menor sinal de um crime patrimonial ou algo que coloque em perigo aquele condomínio, que é cliente da empresa, o dever deles é acionar a Polícia Militar. Mas neste caso, a investigação demonstrou que eles de fato fizeram justiça com as próprias mãos”, disse o delegado Tarcísio Otoni.





O titular da DEPD também revelou que houve um episódio anterior envolvendo a vítima. Cerca de uma semana antes do crime, Marcos Vinícius teria sido agredido pelo mesmo grupo.

“O pessoal achou que ninguém daria falta de Marcos Vinícius”, destacou o delegado.