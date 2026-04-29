Carro entra debaixo de carreta e deixa mãe e filho de 2 anos feridos em São Mateus

Uma mulher e o filho dela, uma criança de 2 anos, ficaram feridos após uma colisão entre o carro em que estavam e uma carreta, na Rodovia Miguel Curry Carneiro, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (28).





Segundo a Polícia Militar, o carro bateu de frente contra a lateral da carroceria do caminhão. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, e parte do veículo de passeio ficou sob a estrutura do veículo de carga.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a mãe e a criança já estavam fora do carro. Ambos apresentavam escoriações leves e foram socorridos e encaminhados a um hospital. A Polícia Militar informou que os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo.