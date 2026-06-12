Vigilantes têm armas e coletes roubados na Estação Leopoldina, em Vila Velha

Dois homens armados renderam os vigilantes da Estação Leopoldina, no bairro Argolas, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (12) e roubaram armas e coletes dos profissionais. Reinaugurado em 2024, após 20 anos do fechamento, o espaço atualmente funciona como um centro pedagógico e cultural.





Os criminosos que abordaram os dois vigilantes estavam a bordo de uma motocicleta e, segundo relato feito pelas vítimas à Polícia Militar, eles portavam uma submetralhadora caseira.





“A dupla roubou das vítimas um revólver calibre 38 com 11 munições, um revólver calibre 38 com 12 munições, dois coletes balísticos e um celular. Um dos vigilantes relatou que foi agredido na cabeça, porém não precisou de atendimento médico. Ninguém foi detido”, detalhou a Polícia Militar por meio de nota.





A Guarda Municipal de Vila Velha também foi acionada, mas, quando os agentes chegaram, uma viatura da Polícia Militar já estava atendendo a ocorrência.