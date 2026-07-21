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Morre segunda vítima de acidente entre carros em Nova Venécia

A mulher, de 33 anos, estava internada no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 17:22

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

21 jul 2026 às 17:22
Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu na segunda-feira (20).
Leitor A Gazeta

Morreu nesta terça-feira (21) a segunda vítima do acidente entre um Toyota Etios e um Volkswagen Gol ocorrido na ES 137, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher, de 33 anos, ocupava o Etios e estava internada no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. O nome dela não foi divulgado.


A colisão aconteceu na tarde de segunda-feira (20). A advogada Natália Moreira Tetzzner, de 36 anos, que conduzia o Gol, morreu ainda no local do acidente. Ela era servidora da Prefeitura de São Gabriel a Palha. 


Segundo a Polícia Militar, o motorista do Etios, de 39 anos, contou que seguia em direção a Nova Venécia quando o Gol teria invadido a contramão. No veículo também estavam a mulher de 33 anos, uma adolescente de 15 anos e duas crianças, de 5 e 8 anos. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


As circunstâncias da colisão são investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.

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