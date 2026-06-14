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Dupla César Menotti e Fabiano volta ao Espírito Santo em julho; veja detalhes

Artistas serão a atração principal do encerramento da Feira de Agronegócios Cooabriel
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 12:00

Dupla Cesar Menotti e Fabiano se apresenta nesta sexta-feira (18), na Privillège Vitória
Dupla Cesar Menotti e Fabiano se apresenta no dia 25 de julho em São Gabriel da Palha. Rodney Machado

A dupla sertaneja César Menotti & Fabiano já tem data marcada para voltar aos palcos capixabas. Os artistas serão a atração principal do encerramento da Feira de Agronegócios Cooabriel 2026 e se apresentam no dia 25 de julho, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.


O show acontece na Área de Eventos da Cooabriel, anexa ao espaço da feira, e promete reunir fãs de sucessos como "Leilão", "Ciumenta" e "Como um Anjo". Os portões serão abertos às 20h.


Os ingressos já começaram a ser vendidos para cooperados da Cooabriel. Até o dia 20 de junho, os associados podem adquirir entradas por R$ 70, com limite de dois ingressos por matrícula. As vendas são realizadas presencialmente nas lojas da cooperativa.


Para o público em geral, a comercialização começa em 22 de junho. Os ingressos poderão ser comprados tanto nas lojas da Cooabriel quanto pela internet. O endereço para compra online será divulgado na data de abertura das vendas.

Serviço

César Menotti & Fabiano em São Gabriel da Palha

Quando: 25 de julho (sábado), às 20h
Onde: Área de Eventos da Cooabriel, em São Gabriel da Palha
Ingressos: 

  • Cooperados: R$ 70 (até 20 de junho), com limite de dois ingressos por matrícula, nas lojas da Cooabriel.

  • Público geral: vendas a partir de 22 de junho, nas lojas da cooperativa e pela internet. O link de compra será divulgado pela organização.

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