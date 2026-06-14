Dupla César Menotti e Fabiano volta ao Espírito Santo em julho; veja detalhes

A dupla sertaneja César Menotti & Fabiano já tem data marcada para voltar aos palcos capixabas. Os artistas serão a atração principal do encerramento da Feira de Agronegócios Cooabriel 2026 e se apresentam no dia 25 de julho, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.





O show acontece na Área de Eventos da Cooabriel, anexa ao espaço da feira, e promete reunir fãs de sucessos como "Leilão", "Ciumenta" e "Como um Anjo". Os portões serão abertos às 20h.





Os ingressos já começaram a ser vendidos para cooperados da Cooabriel. Até o dia 20 de junho, os associados podem adquirir entradas por R$ 70, com limite de dois ingressos por matrícula. As vendas são realizadas presencialmente nas lojas da cooperativa.





Para o público em geral, a comercialização começa em 22 de junho. Os ingressos poderão ser comprados tanto nas lojas da Cooabriel quanto pela internet. O endereço para compra online será divulgado na data de abertura das vendas.