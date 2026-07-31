Guaíba sobe em Porto Alegre e Defesa Civil emite alerta de alagamento

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta laranja para alagamentos após as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul há quase duas semanas elevarem o nível do lago Guaíba, na capital gaúcha.





O alerta, que vai até as 18h desta segunda-feira (3), é para a possibilidade de inundação do bairro Arquipélago e das áreas ribeirinhas das regiões sul e extremo sul da cidade.





Segundo a Defesa Civil, há um monitoramento permanente dessas áreas e estão sendo instalados postos de comando com barracas nas ilhas da Pintada, dos Marinheiros e das Flores, além do bairro Serraria, na zona sul, para dar suporte às ações, se houver necessidade.





De acordo com o Cemadec (Centro de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil de Porto Alegre) e a Catavento Meteorologia, o Guaíba está em cota de atenção na manhã desta sexta-feira (31) e pode atingir a cota de alerta (2,5 m) nas próximas horas, considerando a medida na régua do Cais Mauá, que fica no centro da cidade.





Segundo a MetSul Meteorologia, cinco rios —Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí— contribuem para o aumento do Guaíba e a previsão é de mais chuva para o estado a partir da tarde de sábado (1).





Boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que 142 cidades registraram algum tipo de dano em razão das chuvas e dos ventos desde segunda-feira (27). Na terça-feira (28), em Porto Alegre, houve ocorrências como queda de árvores e de muro, ruas alagadas, danos em telhado e deslizamentos.