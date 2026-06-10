Globo Esporte ES promove troca de figurinhas em shopping de Vitória neste sábado (13)

O clima do mundial de futebol segue tomando conta do Espírito Santo e, neste sábado (13), os apaixonados por futebol têm mais um motivo para passar pelo Shopping Vitória. O Espaço de Figurinhas do Globo Esporte promove uma tarde especial para quem está montando o álbum da competição e não abre mão de uma boa resenha esportiva.





A ação acontece das 14h às 18h, no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place. Durante o período, o público poderá trocar figurinhas, garantir brindes e ainda levar para casa figurinhas personalizadas para deixar a coleção ainda mais especial.





Além das atividades voltadas para os colecionadores, o espaço também contará com entradas ao vivo na programação da TV Gazeta, aproximando ainda mais os capixabas da cobertura esportiva e do clima que toma conta do país durante a competição mundial.





Criado para reunir torcedores de diferentes idades, o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte se consolidou como um ponto de encontro para quem acompanha cada lance dentro e fora de campo. Entre uma troca e outra, os visitantes podem aproveitar a ambientação inspirada no universo do futebol, tirar fotos e compartilhar a paixão pelo esporte com outros fãs.





Além das ações especiais realizadas em datas selecionadas, o espaço permanece aberto diariamente para visitação até o fim da competição, funcionando durante o horário do Shopping Vitória.