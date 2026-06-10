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Oportunidade

Globo Esporte ES promove troca de figurinhas em shopping de Vitória neste sábado (13)

Espaço da TV Gazeta mistura dinâmica interativa, brindes e entradas ao vivo direto do mall
Por Redação

Por Redação

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 09:26

Espaço de Figurinhas do GE reúne torcedores e colecionadores no período de Copa.
Espaço de Figurinhas do GE reúne torcedores e colecionadores no período de jogos. Carlos Alberto Silva
O clima do mundial de futebol segue tomando conta do Espírito Santo e, neste sábado (13), os apaixonados por futebol têm mais um motivo para passar pelo Shopping Vitória. O Espaço de Figurinhas do Globo Esporte promove uma tarde especial para quem está montando o álbum da competição e não abre mão de uma boa resenha esportiva.

A ação acontece das 14h às 18h, no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place. Durante o período, o público poderá trocar figurinhas, garantir brindes e ainda levar para casa figurinhas personalizadas para deixar a coleção ainda mais especial.

Além das atividades voltadas para os colecionadores, o espaço também contará com entradas ao vivo na programação da TV Gazeta, aproximando ainda mais os capixabas da cobertura esportiva e do clima que toma conta do país durante a competição mundial.

Criado para reunir torcedores de diferentes idades, o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte se consolidou como um ponto de encontro para quem acompanha cada lance dentro e fora de campo. Entre uma troca e outra, os visitantes podem aproveitar a ambientação inspirada no universo do futebol, tirar fotos e compartilhar a paixão pelo esporte com outros fãs.

Além das ações especiais realizadas em datas selecionadas, o espaço permanece aberto diariamente para visitação até o fim da competição, funcionando durante o horário do Shopping Vitória.

Serviço

Espaço de Figurinhas do GE
Onde: Segundo piso do Shopping Vitória, próximo ao Gourmet Place
Ação especial: Sábado (13/06), das 14h às 18h
Funcionamento do espaço em dias úteis: Horário do mall até o fim da competição

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