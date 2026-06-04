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Clima de Copa

Globo Esporte ganha espaço para troca de figurinhas da Copa, no Shopping Vitória

Programação conta com programa apresentado no ambiente, flashes ao vivo, brindes, figurinhas personalizadas e muita resenha sobre futebol até o fim do Mundial
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 14:46

Espaço de Figurinhas do GE montado no Shopping Vitória Divulgação / Globo Esporte
O clima da Copa já entrou em campo no ES. Isso porque o Shopping Vitória ganha um novo ponto de encontro para os apaixonados por futebol: o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte. Localizado no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place, o local gratuito funcionará a partir desta quinta-feira (4) e seguirá aberto ao público até o fim da competição. Por lá, os visitantes poderão participar de ações especiais, garantir brindes, trocar figurinhas e ainda criar versões personalizadas dos adesivos.

Para marcar a estreia do espaço, o programa Globo Esporte será feito totalmente ao vivo direto do local, a partir das 13h nesta sexta-feira (05).

Quando o assunto é cenografia, a ideia foi pensada para transportar os capixabas para dentro do universo do esporte. O espaço mistura elementos que remetem à brasilidade, às cores e identidade visual do Globo Esporte e à atmosfera do universo das partidas de futebol. 
Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte Espírito Santo
Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte Espírito Santo Camila Müller/ge.globo
Além de funcionar como ponto oficial para colecionadores, o espaço nasce com a proposta de reunir diferentes gerações em torno de uma tradição que atravessa décadas. Entre uma negociação e outra por aquela figurinha difícil de encontrar, o público poderá, também, aproveitar a experiência imersiva criada especialmente para celebrar o período mais esperado pelos fãs do futebol.

“A Copa tem o poder de unir pessoas de diferentes gerações em torno de uma mesma paixão. E é justamente esse espírito que a TV Gazeta vive e compartilha com os capixabas a cada edição do torneio, reunindo milhares de pessoas diante da tela e consolidando-se como a maior arquibancada do Espírito Santo. Com o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, queremos levar essa atmosfera para o Shopping Vitória, criando um ambiente de convivência, troca e diversão", destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

Ainda de acordo com ela, mais do que completar o álbum, a proposta é proporcionar experiências, estimular encontros e celebrar a paixão pelo futebol. 

"Durante todo o período do projeto, o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte também será palco de entradas ao vivo na programação da TV Gazeta. A proposta é aproximar o público da cobertura esportiva e criar uma experiência que una quem está no Shopping Vitória e quem acompanha a Copa de casa, compartilhando a emoção que faz do futebol um momento tão especial para os capixabas", finaliza Carla Sobreira.

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