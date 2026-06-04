Globo Esporte ganha espaço para troca de figurinhas da Copa, no Shopping Vitória

O clima da Copa já entrou em campo no ES. Isso porque o Shopping Vitória ganha um novo ponto de encontro para os apaixonados por futebol: o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte. Localizado no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place, o local gratuito funcionará a partir desta quinta-feira (4) e seguirá aberto ao público até o fim da competição. Por lá, os visitantes poderão participar de ações especiais, garantir brindes, trocar figurinhas e ainda criar versões personalizadas dos adesivos.





Para marcar a estreia do espaço, o programa Globo Esporte será feito totalmente ao vivo direto do local, a partir das 13h nesta sexta-feira (05).





Quando o assunto é cenografia, a ideia foi pensada para transportar os capixabas para dentro do universo do esporte. O espaço mistura elementos que remetem à brasilidade, às cores e identidade visual do Globo Esporte e à atmosfera do universo das partidas de futebol.