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Copa do Mundo

TV americana coloca Raphinha e Vini Jr. entre os 25 melhores da Copa

Craque do Real Madrid aparece fora do top 15 na lista da NBC

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 17:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2026 às 17:31
Vini Jr e Raphinha
Rafael Ribeiro/CBF
O site da NBC, emissora de TV dos Estados Unidos, publicou um ranking com os 25 jogadores que o veículo considera os melhores que irão jogar a Copa do Mundo 2026. Apenas dois brasileiros estão na lista de "jogadores imperdíveis" para acompanhar na Copa. Raphinha é o 7º colocado no ranking da NBC, enquanto Vini Jr. é o 19º.
O francês Kylian Mbappé é o melhor jogador da Copa de acordo com a NBC. Lamine Yamal, da Espanha, em 2º lugar e Ousmane Dembélé, da França, em 3º, fecham o pódio dos craques. Os veteranos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também aparecem na lista. O camisa 10 da Argentina é o 4º melhor jogador da Copa, enquanto o craque português aparece na 16ª posição do ranking.
CR7, inclusive, não é o melhor jogador português. Para a NBC, Bruno Fernandes, em 6º lugar, é mais "imperdível" para assistir na seleção de Portugal do que o jogador do Al Nassr Riyadh.
CONFIRA O RANKING
1. Kylian Mbappé (França)
2. Lamine Yamal (Espanha)
3. Ousmane Dembélé (França)
4. Lionel Messi (Argentina)
5. Harry Kane (Inglaterra)
6. Bruno Fernandes (Portugal)
7. Raphinha (Brasil)
8. Erling Haaland (Noruega)
9. Michael Olise (França)
10. Désiré Doué (França)
11. Rodri (Espanha)
12. Pedri (Espanha)
13. Hakimi (Marrocos)
14. Vitinha (Portugal)
15. Fede Valverde (Uruguai)
16. Cristiano Ronaldo (Portugal)
17. João Neves (Portugal)
18. Kevin de Bruyne (Bélgica)
19. Vini Jr. (Brasil)
20. Julián Alvarez (Argentina)
21. Saliba (França)
22. Courtois (Bélgica)
23. Declan Rice (Inglaterra)
24. Jamal Musiala (Alemanha)
25. Lautaro Martínez (Argentina)

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