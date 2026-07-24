Por que a Ucrânia tem atacado a 'Amazon russa'

Um dos quatro centros de distribuição da Wildberries atingidos nos ataques. A unidade de Nevinnomyssk foi atacada na madrugada de quarta-feira (22/7) Crédito: Reuters

Em poucos dias, drones ucranianos atingiram vários centros de distribuição da Wildberries, a maior varejista online da Rússia , causando prejuízos a um grande número de pequenas e médias empresas.

Mas a ofensiva também afetou centenas de vendedores russos que dependem de mercados virtuais (como a Amazon ou o Mercado Livre) para vender e sobreviver, fazendo a guerra chegar mais perto da rotina de muitos deles pela primeira vez em quase quatro anos e meio.

"Sou mãe de uma criança com deficiência e construí esse negócio sozinha", escreveu uma mulher em uma publicação repleta de palavrões nas redes sociais que acabou viralizando.

"Perdi 1 milhão de rublos [cerca de R$ 65 mil]... Como se já não estivéssemos sendo ferrados de todos os lados."

No primeiro ataque da Ucrânia contra a Wildberries, no fim de semana, dois centros de distribuição foram atingidos: um deles em Elektrostal, a leste de Moscou, e outro em Kotovsk, na região de Tambov, a cerca de 400 km da fronteira com a Ucrânia.

Sete funcionários que trabalhavam no turno da noite morreram em Kotovsk, e outro morreu em Elektrostal. Dezenas de pessoas ficaram feridas, e o prejuízo com mercadorias destruídas foi avaliado em cerca de R$ 5,1 bilhões.

Estima-se que entre 85% e 90% da população economicamente ativa da Rússia use a Wildberries ou sua concorrente, a Ozon. Em muitas regiões remotas, onde há poucas lojas físicas, essas plataformas são o principal meio de compras para produtos que vão de roupas a eletrodomésticos.

A Ucrânia afirmou ter atingido "importantes centros logísticos" usados para "fornecer componentes sujeitos a sanções destinados à produção de drones e equipamentos de navegação".

Crédito: BBC

Outros centros logísticos foram atacados na madrugada de segunda-feira (20/7), entre eles mais um centro de distribuição da Wildberries em Koledino, ao sul de Moscou. Novos ataques, entre a noite de terça-feira (21/7) e a madrugada de quarta-feira (22/7), atingiram centros logísticos da empresa em Krasnodar e Nevinnomyssk, na região de Stavropol.

A proprietária da empresa, Tatiana Kim, informou que houve esses ataque deixaram mais vítimas.

"Estamos, com toda razão, levando a guerra de volta para dentro da Rússia", afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, a Rússia vem atacando cidades ucranianas com drones e mísseis. Nos últimos meses, ofensivas russas também atingiram armazéns e terminais de carga na Ucrânia.

Centros de triagem da Nova Poshta, a maior empresa privada de entregas da Ucrânia, foram alvo de ataques, assim como depósitos da rede varejista ATB e do grupo de confeitaria Roshen.

Com a linha de frente praticamente estagnada, a Ucrânia intensificou a sua campanha de ataques com drones de longo alcance contra rotas de abastecimento e instalações de energia. Na prática, a ofensiva isolou a Crimeia, anexada pela Rússia, e provocou escassez de combustível em diferentes regiões do país.

As empresas já vinham sofrendo os efeitos da guerra antes dos ataques aos centros de distribuição, mas algumas perderam grande parte de seus estoques de um dia para o outro.

Captura de tela do site da Wildberries mostra uma busca por "componentes para drones" Crédito: Wildberries

A Rússia nega que plataformas de comércio eletrônico sejam usadas para abastecer o Exército. Ainda assim, nelas são vendidos diversos produtos de uso militar, como coletes balísticos, além de itens que podem ser usados tanto para fins civis quanto na fabricação de drones.

Blogueiros pró-guerra da Rússia afirmam que voluntários recorrem regularmente a essas plataformas para comprar equipamentos que depois são enviados às tropas na linha de frente.

Mas não há confirmação independente de que os centros de distribuição atingidos nos ataques armazenassem esse tipo de material.

Imagem de satélite mostra a dimensão do incêndio que atingiu o centro de distribuição da Wildberries em Elektrostal, a leste de Moscou Crédito: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026

Diferentemente da gigante americana Amazon, que vende produtos diretamente aos consumidores além de operar um marketplace (mercado virtual em que operam outros comerciantes), a Wildberries e a Ozon funcionam quase exclusivamente como plataformas que conectam vendedores independentes a compradores em toda a Rússia. Elas armazenam, entregam as mercadorias e processam os pagamentos.

Por isso, boa parte dos prejuízos provocados pelos ataques acabou recaindo sobre comerciantes.

Para uma vendedora de artigos de papelaria, a Wildberries é o único canal de vendas. Um dia depois de enviar sua mercadoria ao centro de distribuição de Elektrostal, nos arredores de Moscou, na sexta-feira passada (17/7), ela recebeu a notícia de que todo o estoque havia sido destruído pelo incêndio.

Ela ainda tem outros produtos armazenados, mas esta é uma época importante para o negócio, quando pais e estudantes fazem as compras para o início do novo ano letivo no hemisfério norte.

Outra comerciante que atua na Wildberries, vendendo roupas para adolescentes, contou à BBC ter perdido um estoque avaliado em cerca de 1,4 milhão de rublos (aproximadamente R$ 91 mil). Ela decidiu suspender o envio de novos produtos por algumas semanas.

"As perspectivas de continuar trabalhando com a Wildberries são muito incertas", afirmou. "No momento, ainda tenho uma reserva financeira suficiente para absorver essas perdas. Mas se houver novos ataques, provavelmente não vou conseguir."

Nenhuma das duas espera receber indenização. No início deste mês, menos de duas semanas antes dos ataques, a Wildberries incluiu nos contratos uma cláusula que passou a considerar ataques com drones como casos de força maior, isentando a empresa de qualquer responsabilidade.

A proprietária da Wildberries, Tatiana Kim, prometeu "não abandonar" os vendedores. Algumas pequenas empresas já receberam compensações, e a companhia também concedeu descontos temporários e isenção das taxas de envio. No entanto, as medidas fizeram pouco para reduzir o receio de novos ataques.

Apoiar pequenas e médias empresas tem sido uma das prioridades declaradas de Vladimir Putin, presidente da Rússia, mesmo em tempos de guerra. O governo russo apresenta esse setor como um dos pilares da resistência do país às sanções impostas pelo Ocidente.

Mas, na prática, o Estado não conseguiu proteger essas empresas dos efeitos do conflito, e o setor vem enfrentando uma série de dificuldades desde o início do ano.

Em janeiro, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, subiu de 20% para 22%, para ajudar a financiar os gastos com defesa, e benefícios fiscais concedidos a parte das empresas foram extintos.

Segundo a plataforma de inteligência de negócios Kontur.Fokus, 209 mil pequenas e médias empresas encerraram suas atividades no primeiro trimestre de 2026. O número é 9% maior que o registrado no mesmo período de 2025.

Apagões frequentes na internet e a repressão a aplicativos de mensagens populares agravaram ainda mais a situação. Segundo algumas estimativas, empresas de Moscou perderam dezenas de milhões de dólares em apenas uma semana de março.

Depois veio a crise de combustíveis, desencadeada pelos ataques ucranianos a depósitos de petróleo, refinarias e rotas de abastecimento.

"Já há muitos pregos, e continuam martelando outros mais. [O ataque aos centros de distribuição da Wildberries] é mais um prego no caixão? Sim, sem dúvida", disse Ruben Enikolopov, professor da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, em entrevista à BBC.

As pequenas empresas russas já demonstraram capacidade de resistir a crises no passado. Mas a inflação continua elevada, o déficit orçamentário aumenta, e as receitas com petróleo e gás estão 23% abaixo das registradas nos seis primeiros meses do ano passado.

A Rússia ainda dispõe de grandes reservas financeiras acumuladas em tempos de paz. No entanto, a guerra na Ucrânia consome cada vez mais recursos, reduzindo a capacidade de crescimento da economia civil.