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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Julho de 2026 às 08:55

A energia do dia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock)
A energia do dia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos Crédito: Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock
Nesta sexta-feira, o tarot convida a encontrar equilíbrio entre emoção e razão. Algumas cartas apontam oportunidades de crescimento, estabilidade e novos começos, enquanto outras alertam para excessos, ilusões e a necessidade de fazer escolhas conscientes. A energia do dia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos.

Áries — Os Enamorados

O ariano poderá fazer escolhas importantes e fortalecer os relacionamentos por meio do diálogo e da confiança (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
O ariano poderá fazer escolhas importantes e fortalecer os relacionamentos por meio do diálogo e da confiança Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “Os Enamorados” destaca a importância das escolhas e da sinceridade nos relacionamentos. No amor, o dia favorecerá o fortalecimento dos laços e as decisões tomadas em conjunto; se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, parcerias e alianças estratégicas impulsionarão seus projetos . Sua saúde tenderá a melhorar quando você equilibrar razão e emoção. Entre amigos, vínculos verdadeiros se fortalecerão por meio da confiança e do diálogo.

Touro — 4 de Ouros

O taurino precisará evitar o excesso de controle e confiar mais nas pessoas e nas novas oportunidades (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
O taurino precisará evitar o excesso de controle e confiar mais nas pessoas e nas novas oportunidades Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “4 de Ouros” pede atenção ao excesso de controle e ao apego. No amor, demonstrar mais afeto e flexibilidade fortalecerá a relação. Na carreira, sua organização favorecerá a estabilidade financeira, desde que esteja aberto(a) a novas oportunidades. Sua saúde tenderá a melhorar quando você evitar acumular tensões e preocupações. Entre amigos, compartilhar mais e confiar nas pessoas certas tornará os relacionamentos mais leves.

Gêmeos — Ás de Espadas

O geminiano poderá resolver pendências por meio de conversas sinceras e encontrar boas oportunidades (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
O geminiano poderá resolver pendências por meio de conversas sinceras e encontrar boas oportunidades Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “Ás de Espadas” anuncia clareza, boas ideias e decisões importantes. No amor, conversas sinceras poderão resolver mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, sua inteligência e comunicação favorecerão novos projetos e oportunidades. Sua saúde tenderá a melhorar quando você organizar os pensamentos e reduzir a ansiedade. Entre amigos, um diálogo franco poderá esclarecer situações pendentes.

Câncer — O Imperador

O canceriano encontrará estabilidade e reconhecimento ao agir com disciplina e compromisso (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
O canceriano encontrará estabilidade e reconhecimento ao agir com disciplina e compromisso Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
Segundo a carta “O Imperador”, o dia favorecerá estabilidade, disciplina e segurança. No amor, a relação se fortalecerá por meio do compromisso e da confiança. Na carreira, sua postura firme e organizada poderá render reconhecimento e novas responsabilidades. Sua saúde tenderá a melhorar quando você mantiver uma rotina equilibrada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua capacidade de orientar e apoiar será bastante valorizada.

Leão — Ás de Ouros

O leonino terá boas oportunidades de crescimento, prosperidade e sucesso, especialmente na carreira (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
O leonino terá boas oportunidades de crescimento, prosperidade e sucesso, especialmente na carreira Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “Ás de Ouros” anuncia excelentes oportunidades de crescimento e prosperidade. No amor, a relação ganhará mais estabilidade; se estiver solteiro(a), poderá iniciar uma conexão promissora. Na carreira, novos projetos ou propostas financeiras terão grande potencial de sucesso. Sua saúde tenderá a melhorar quando você cuidar da alimentação e estabelecer hábitos consistentes. Entre amigos, uma parceria inesperada poderá abrir portas importantes.

Virgem — 7 de Copas

Será um bom dia para o virginiano fazer escolhas conscientes e manter o foco nas oportunidades (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
Será um bom dia para o virginiano fazer escolhas conscientes e manter o foco nas oportunidades Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades, mas pede discernimento para escolher o melhor caminho. No amor, evite criar expectativas irreais e procure observar as atitudes antes de tomar decisões. Na carreira, novas oportunidades surgirão, porém será essencial manter o foco para não dispersar a sua energia. A sua saúde melhorará quando você organizar a mente e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ajudará a enxergar tudo com mais clareza.

Libra — 2 de Ouros

O libriano conseguirá equilibrar responsabilidades e fortalecer os relacionamentos com flexibilidade (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
O libriano conseguirá equilibrar responsabilidades e fortalecer os relacionamentos com flexibilidade Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “2 de Ouros” indica um dia de adaptação e equilíbrio entre diferentes responsabilidades. No amor, conciliar a rotina e a vida afetiva fortalecerá os vínculos. Na carreira, a sua habilidade para lidar com várias tarefas ao mesmo tempo será um diferencial. A sua saúde melhorará quando você respeitar os seus limites e administrar melhor o seu tempo. Entre amigos, a flexibilidade e o bom humor tornarão os encontros mais agradáveis.

Escorpião — O Diabo

Será importante o escorpiano abandonar excessos e hábitos negativos para encontrar mais equilíbrio (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
Será importante o escorpiano abandonar excessos e hábitos negativos para encontrar mais equilíbrio Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “O Diabo” pede atenção aos excessos, aos apegos e aos comportamentos repetitivos. No amor, será importante identificar relações ou atitudes que limitam a sua felicidade. Na carreira, evite agir apenas pela ambição ou por impulso. A sua saúde melhorará quando você buscar equilíbrio e romper hábitos prejudiciais. Entre amigos, aproxime-se de quem incentiva o seu crescimento e afaste-se de influências negativas.

Sagitário — 10 de Copas

O dia do sagitariano favorecerá a harmonia, a convivência e as conquistas ao lado de pessoas queridas (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
O dia do sagitariano favorecerá a harmonia, a convivência e as conquistas ao lado de pessoas queridas Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “10 de Copas” anuncia felicidade, harmonia e realização nos relacionamentos. No amor, o dia favorecerá momentos de cumplicidade, alegria e fortalecimento da vida a dois. Na carreira, o apoio das pessoas ao seu redor contribuirá para novas conquistas . A sua saúde melhorará quando você valorizar o descanso e a convivência. Entre amigos, encontros especiais renovarão a sua energia, reforçando o sentimento de pertencimento.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

Para o capricorniano, o romantismo e a diplomacia abrirão espaço para boas oportunidades e relações mais leves (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
Para o capricorniano, o romantismo e a diplomacia abrirão espaço para boas oportunidades e relações mais leves Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Copas” traz romantismo, sensibilidade e boas notícias. No amor, declarações, convites ou reencontros prometem aquecer o coração. Na carreira, a sua diplomacia facilitará negociações e novas oportunidades. A sua saúde melhorará quando você dedicar mais atenção às emoções e buscar momentos de leveza. Entre amigos, conversas sinceras fortalecerão laços importantes.

Aquário — Pajem de Espadas

A comunicação e a vontade de aprender ajudarão o aquariano a alcançar novos projetos e fortalecer vínculos (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
A comunicação e a vontade de aprender ajudarão o aquariano a alcançar novos projetos e fortalecer vínculos Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “Pajem de Espadas” favorece a curiosidade, o aprendizado e as novas ideias. No amor, a comunicação será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança . Na carreira, a sua vontade de aprender abrirá portas para novos projetos. A sua saúde melhorará quando você desacelerar a mente e evitar o excesso de informações. Entre amigos, as trocas de experiências serão enriquecedoras e inspiradoras.

Peixes — A Temperança

A serenidade e o diálogo contribuirão para mais harmonia em todas as áreas da vida do pisciano (Imagem: Bibadash | Shutterstock)
A serenidade e o diálogo contribuirão para mais harmonia em todas as áreas da vida do pisciano Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock
A carta “A Temperança” anuncia equilíbrio, serenidade e harmonia em todas as áreas da vida. No amor, o diálogo e a compreensão poderão fortalecer a relação e aproximar ainda mais quem se ama. Na carreira, a sua paciência ajudará a conquistar resultados consistentes. A sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e da mente. Entre amigos, a sua capacidade de acolher e promover a paz fará toda a diferença.

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