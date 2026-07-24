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Entenda

Melasma piora no inverno? Entenda por que as manchas aumentam no frio

O melasma se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras no rosto

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 09:00

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

24 jul 2026 às 09:00
Melasma no rosto
O inverno também apresenta fatores que contribuem para o agravamento de condições como melasma shutterstock

Com a chegada do inverno, muita gente acredita que os riscos causados pela exposição solar diminuem. Afinal, os dias ficam mais frios, o céu costuma permanecer encoberto por mais tempo e a sensação de calor deixa de ser uma preocupação constante. No entanto, dermatologistas alertam que essa percepção pode levar a um dos erros mais comuns da estação: abandonar ou reduzir os cuidados diários com a proteção da pele.


Embora o verão seja frequentemente associado ao surgimento de manchas, o inverno também apresenta fatores que contribuem para o agravamento de condições como melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória e escurecimento de áreas já sensibilizadas. Isso acontece porque a radiação ultravioleta continua presente mesmo nos dias frios ou nublados, além de outros elementos ambientais que passam despercebidos pela maioria das pessoas.

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), até 90% dos sinais visíveis de envelhecimento da pele estão relacionados à exposição solar acumulada ao longo da vida. A entidade também reforça que a radiação ultravioleta atravessa nuvens e continua impactando a pele mesmo quando não há sensação de calor ou incidência direta do sol.


“O inverno cria uma falsa sensação de segurança. Muitas pessoas deixam de reaplicar o protetor solar porque acreditam que estão protegidas apenas pelo fato de o dia estar nublado ou mais frio. A radiação continua presente e pode estimular o escurecimento das manchas da mesma forma”, explica a dermatologista Josy Sasaki, parceira da PinkMed.


No caso do melasma, condição que afeta principalmente mulheres e se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras no rosto, os cuidados precisam ser ainda mais rigorosos. Isso porque o problema possui origem multifatorial e pode ser agravado não apenas pela exposição solar, mas também pela luz visível emitida por telas, celulares, computadores e iluminação artificial.


Outro fator comum durante o inverno é o aumento do ressecamento da pele. Banhos mais quentes, menor ingestão de água e queda da umidade do ar contribuem para comprometer a barreira de proteção natural da pele. Quando isso acontece, processos inflamatórios podem se intensificar, favorecendo o aparecimento ou agravamento de manchas em algumas pessoas.


A estação, por outro lado, também costuma ser considerada uma das melhores épocas do ano para iniciar tratamentos dermatológicos mais intensivos. Procedimentos como peelings químicos, lasers e tecnologias voltadas para rejuvenescimento costumam ser realizados com maior frequência nesse período justamente porque existe menor exposição solar direta durante a recuperação da pele.

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