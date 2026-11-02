Todos os meus mortos me acompanham, em todos os dias de minha vida

Hoje, Dia de Finados, é um feriado nacional, tão importante em algumas comunidades como o da Páscoa e o do Natal. É uma tradição que vem de nossa origem ibérica, posto que, em Portugal e na Espanha, já existia o costume de se comemorar, festivamente, o dia dos ancestrais, desde a época dos celtas, povo mais místico, ou dos iberos.





A Igreja Católica, a partir da Idade Média, incorporou esse costume ao ritual litúrgico, criando o “Dia dos Fiéis Defuntos”, no dia 2 de novembro, posterior ao Dia de “Todos os Santos”, no dia 1º. Em alguns países de tradição católica como México, Guatemala e Filipinas, o feriado é nos dois dias. Aqui, também, já foi assim, há até algum tempo.

Em outra religiões, como nas ditas Protestantes ou Evangélicas e no Espiritismo, não se estimulam essas práticas, embora o costume de ir ao cemitério, levar flores e acender velas para os mortos continue entre a população.