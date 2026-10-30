Preço das flores para o Dia de Finados varia até 300% em Vitória, aponta Procon

Todos os anos, os cemitérios ficam cheios de flores e velas em celebração ao Dia de Finados, em 2 de novembro. Para quem pretende comprar os itens, a recomendação é pesquisar os preços antes da compra, já que o valor das flores varia mais de 300%, segundo levantamento do Procon Vitória.





A pesquisa, desenvolvida pelo Núcleo de Economia do órgão, analisou os preços dos produtos mais adquiridos nesta época do ano. O objetivo é ajudar os consumidores a comparar valores e fazer escolhas mais econômicas.





A pesquisa foi realizada entre 19 e 27 de outubro, em 11 estabelecimentos, sendo cinco floriculturas e seis supermercados. Foram analisados oito tipos de flores e quatro modelos de velas, considerando os valores à vista, sem descontos condicionados.