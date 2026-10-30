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A dica é pesquisar

Preço das flores para o Dia de Finados varia até 300% em Vitória, aponta Procon

Pesquisa também aponta diferença superior a 100% no preço de velas; economia na compra dos 12 produtos pode chegar a R$ 210,90

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 15:33

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

30 out 2026 às 15:33
Flores sendo vendidas em frente ao Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares
Cesta com 12 produtos pode custar de R$ 232,03 a R$ 442,93, dependendo dos estabelecimentos escolhidos pelo consumidor Felipe Reis

Todos os anos, os cemitérios ficam cheios de flores e velas em celebração ao Dia de Finados, em 2 de novembro. Para quem pretende comprar os itens, a recomendação é pesquisar os preços antes da compra, já que o valor das flores varia mais de 300%, segundo levantamento do Procon Vitória. 


A pesquisa, desenvolvida pelo Núcleo de Economia do órgão, analisou os preços dos produtos mais adquiridos nesta época do ano. O objetivo é ajudar os consumidores a comparar valores e fazer escolhas mais econômicas. 


A pesquisa foi realizada entre 19 e 27 de outubro, em 11 estabelecimentos, sendo cinco floriculturas e seis supermercados. Foram analisados oito tipos de flores e quatro modelos de velas, considerando os valores à vista, sem descontos condicionados.

A unidade Lírio da Paz registrou a maior variação de preços, com diferença de 336,24% entre o menor valor, de R$ 14,90, encontrado na Floragem, e o maior, de R$ 65,00, na Vix Flores. A flor também apresentou a maior diferença em valores absolutos, de R$ 50,10 entre o menor e o maior preço encontrado por unidade.


Além dessa espécie, outra flor apresentou uma variação percentual significativa. O vaso de crisântemo natural teve variação de 223,74%: o menor valor, de R$ 13,90, foi encontrado na Floragem, enquanto o maior, de R$ 45,00, na Vix Flores. 


Na comparação entre os estabelecimentos analisados, a Floragem reuniu os menores preços, enquanto a Vix Flores teve os valores mais elevados em cinco dos sete itens avaliados.

Velas

No segmento das velas, a Dom Bosco nº 5 apresentou a maior variação de preços, de 102,71%. O produto foi encontrado por R$ 7,39 no RB Supermercados e por R$ 14,98 no Supermercado BH.


Em valores absolutos, a maior diferença foi registrada na Vela Dom Bosco nº 6, de R$ 8,01. O menor preço, de R$ 18,98, é o praticano no Perim, e o maior preço por unidade, de R$ 26,99, no São José, o que corresponde a uma variação de 42,20%.


Diante disso, mesmo quem pretende comprar produtos de mais baratos deve comparar os preços em diferentes estabelecimentos, já que pequenas diferenças em reais podem representar variações percentuais expressivas.

Impacto orçamentário

Se o consumidor optasse por comprar os 12 itens com os menores preços encontrados nos estabelecimentos, o gasto total seria de R$ 232,03. Já a aquisição dos mesmos produtos pelos maiores preços pesquisados elevaria a despesa para R$ 442,93.


A diferença entre os cenários aponta uma economia potencial de R$ 210,90, o equivalente a uma variação de 90,89%. No segmento de flores, a economia chega a R$ 186,30, com variação de 101,42%. Já entre as velas, a diferença é de R$ 24,60, o que representa 50,90%.


Em relação a 2025, o menor custo da cesta de Finados passou de R$ 229,44 para R$ 232,03 em 2026, uma alta de 1,13%. Entre as flores, a soma dos menores preços caiu de R$ 186,00 para R$ 183,70, redução de 1,24%. Já entre as velas, o total subiu de R$ 43,44 para R$ 48,33, um aumento de 11,26%.

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