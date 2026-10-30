De lasers a peptídeos: os tratamentos para a pele apresentados em Harvard

Em meados de outubro, dermatologistas do Espírito Santo participaram do ‘Laser e Aesthetic Skin Therapy: What’s the Truth?’, curso promovido pela Harvard Medical School, em Boston (EUA). O evento reúne alguns dos principais pesquisadores e especialistas mundiais em lasers e tecnologias aplicadas à Dermatologia.
O curso acontece há 20 anos e recebe médicos de vários países em um ambiente voltado à discussão científica de tecnologias. O foco está no que realmente possui eficácia comprovada por estudos, no que está em fase de pesquisas promissores e no que ainda precisa ser investigado. "O grande diferencial deste curso é separar o que é verdadeiro, com evidência científica e que merece entrar na prática do consultório, do que é apenas marketing e hype da internet sem resultados reais", conta a dermatologista Giane Giro.
Dermatologistas que atuam no estado e estiveram no evento contam que, além das aulas sobre tecnologias, os avanços gerais na área estética para rejuvenescimento facial e corporal, os tratamentos capilares e a ciência da longevidade também fizeram parte da programação.
Durante o evento, foi apresentado o laser para acne que atua nas glândulas sebáceas. A dermatologista Giane Giro explica que o grupo do doutor Rox Anderson — professor de Dermatologia na Harvard Medical School e o nome mais importante da atualidade quando o assunto é laser na Dermatologia — identificou que o sebo apresenta alta absorção de energia no comprimento de onda de 1.726 nm, permitindo atingir seletivamente as glândulas sebáceas. Essa descoberta possibilitou o desenvolvimento de lasers para o tratamento da acne com ação localizada e sem os efeitos sistêmicos da isotretinoína.
Giane Giro Dermatologista
Nas aulas, também foram apresentados estudos sobre as tecnologias de estimulação muscular, como a HIFES associada à radiofrequência, tecnologia que já temos no Brasil com o Emface. "Essa tecnologia é capaz de promover uma redistribuição de volume facial, pelo reposicionamento das estruturas, contribuindo para a definição do contorno facial. Nos pacientes que passaram por processo de emagrecimento, os tratamentos para estímulo muscular são especialmente importantes, tanto na face quanto no corpo", conta a médica.
Giane conta que outro tema interessante foi a fotobiomodulação, apresentada pelo doutor Rox Anderson. "Esse tratamento utiliza um tipo de laser de baixa intensidade para estimular processos biológicos nas células. A luz atua sobre as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia celular. Entre os benefícios apresentados estão a melhora da regeneração dos tecidos, o estímulo ao crescimento capilar e o alívio da dor", destaca.
No bloco de longevidade e saúde da pele, os médicos viram a importância de uma Dermatologia cada vez mais integrativa, que não se limita a tratar rugas, manchas e flacidez, mas considera também a saúde metabólica, hormonal e celular do paciente. "O foco deixa de ser apenas a aparência de uma pele mais jovem e passa a incluir a longevidade cutânea, buscando preservar a função e a capacidade de regeneração da pele ao longo dos anos, como um reflexo da saúde do organismo".
Isabella Redighieri Dermatologista
A médica diz que a proposta vale até para a produção de colágeno: o excesso de estímulo em uma pele que não está pronta para recebê-lo pode ser em vão. "A regeneração está mais em alta do que nunca. Pense na pele como um solo. Se esse terreno não estiver fértil, o plantio não funciona. Assim funciona a regeneração: preparar a pele para responder melhor aos tratamentos. Queremos nossas células trabalhando em sua máxima potência, da forma mais saudável possível", finaliza.
Saímos da era em que um único laser resolve tudo para protocolos que combinam laser, ultrassom microfocado, radiofrequências monopolares e microagulhadas, de
acordo com a necessidade de cada paciente, para atuar em todas as camadas da pele
Krishna Sandoval Dermatologista
- Novo laser com comprimento de onda de 2.910 nm, como uma inovação no rejuvenescimento, associado à fibra óptica e à ablação de microcolunas na pele, semelhante ao microcoring, levando a melhores resultados com rápida recuperação.
- Novo laser para acne com comprimento de onda de 1.726 nm, que tem como alvo a glândula sebácea, promovendo redução expressiva das lesões inflamatórias.
- Os lasers ablativos não fracionados, utilizados como tratamento preventivo para diminuir a ocorrência de cânceres de pele, como os carcinomas basocelular e espinocelular, por estimularem mecanismos de reparo do DNA.
- O laser com Focal Point Technology, que concentra a energia em pontos precisos daderme sem queimar a pele.
- Os lasers ultrarrápidos de femtossegundos e attossegundos, bem mais rápidos que ospicossegundos, nos quais o pulso do laser passa através de um gás, considerados umapromessa para o tratamento do melasma e de alterações pigmentares.
- A medicina regenerativa, com o transplante de mitocôndrias como uma grandepromessa para o futuro do rejuvenescimento celular.