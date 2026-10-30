De lasers a peptídeos: os tratamentos para a pele apresentados em Harvard

Outro tema abordado foi o laser não ablativo para o tratamento de lesões cancerígenas. A dermatologista Isabella Redighieri explica que são lasers que tratam a pele sem remover a camada superficial. "Eles são usados principalmente para rejuvenescimento, mas os trabalhos mostram que nas lesões pré-cancerígenas, como as ceratoses actínicas, e no chamado 'campo de cancerização' — aquela pele com muito dano solar acumulado —, o laser pode reprogramar como essas células vão evoluir. O tratamento ajuda a renovar essa área e a reduzir o risco de novas lesões. É importante reforçar que o câncer de pele já estabelecido continua sendo tratado com os métodos clássicos, como a cirurgia", diz a médica.





Já para as pálpebras inferiores, o tratamento é diferente. A dermatologista explica que a pele da pálpebra é a mais fina do corpo, por isso exige parâmetros e tecnologias específicas. "Na pálpebra inferior, o problema costuma ser uma combinação de flacidez, textura, olheira e bolsa de gordura. Cada um desses componentes pede uma abordagem diferente: laser fracionado, radiofrequência, ultrassom microfocado, ativos bioregeneradores e, às vezes, cirurgia", diz Isabella. Para ela, os melhores resultados são obtidos com tratamentos combinados.





O melasma é uma condição cutânea crônica e comum, caracterizada pelo surgimento de manchas escuras ou acastanhadas na pele, principalmente no rosto. A condição não tem cura, mas os tratamentos estão a cada ano mais avançados. "O melasma é uma doença crônica, que se controla, mas não se cura. O que funciona é a combinação de medidas como o uso de protetor solar com cor, que protege também da luz visível; clareadores tópicos; e ácido tranexâmico, em alguns casos por via oral e sempre com acompanhamento médico", destaca a especialista.





Isabella reforça que o tratamento com laser ajuda, mas com muita cautela. "Laser agressivo costuma piorar o melasma. É importante tratar o microambiente e é fundamental restaurar a barreira cutânea. E tratar não somente o pigmento, mas a micro inflamação e a vascularização local".