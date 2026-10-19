Lua Blanco: veja os sinais silenciosos do câncer de intestino

O câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, ainda enfrenta dificuldades para o diagnóstico precoce devido à baixa percepção dos sinais iniciais da doença. A doença está entre as principais causas de morte no país, o que reforça a importância da detecção precoce como fator decisivo para ampliar as chances de cura.





sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal (diarreia e/ou prisão de ventre), dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, fezes mais finas e presença de massa abdominal. Os primeiros sintomas do câncer de intestino muitas vezes não são percebidos e podem ser confundidos com condições benignas, como hemorroidas ou problemas intestinais comuns. Entre os sinais de alerta mais frequentes estão





Embora esses sintomas nem sempre indiquem câncer, especialistas reforçam a importância de investigar casos persistentes, garantindo diagnóstico correto e tratamento adequado. “A detecção precoce é um dos principais fatores para aumentar as chances de cura. Isso pode ser feito a partir da avaliação clínica e da realização de exames laboratoriais e de imagem”, explica o coloproctologista Henrique Perobelli Schleinstein, da da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.





A Organização Mundial da Saúde recomenda o rastreamento de pessoas assintomáticas por meio do exame de sangue oculto nas fezes. Em caso de resultado positivo, a colonoscopia é indicada para detectar lesões ou pólipos.





Os fatores associados ao câncer de intestino incluem idade acima de 50 anos, sedentarismo, excesso de peso e alimentação inadequada, com baixo consumo de fibras e alta ingestão de carnes processadas e carne vermelha. Também estão relacionados histórico familiar da doença, tabagismo, consumo de álcool e doenças inflamatórias intestinais. Em alguns casos, fatores ocupacionais, como exposição ao amianto, às radiações ionizantes e o trabalho noturno, que pode afetar o ritmo biológico, também podem contribuir para o desenvolvimento da doença.



