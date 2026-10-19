Lua Blanco: os exames que podem indicar câncer de intestino

A postagem diz ainda que "ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna".

"É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", diz o post.

A atriz e cantora Lua Blanco morreu aos 39 anos. Ela lutava contra um câncer de intestino. A informação foi confirmada pela família, nas redes sociais.





O câncer colorretal, que afeta o intestino grosso e o reto, vem chamando a atenção de especialistas também pelo aumento de casos entre adultos mais jovens. Embora a idade ainda seja um dos principais fatores de risco para a doença, estudos e dados epidemiológicos apontam para uma mudança no perfil dos pacientes, com crescimento da incidência entre pessoas de 25 a 49 anos.





No Brasil, são estimados cerca de 45 mil novos casos da doença por ano, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Além da predisposição genética e do envelhecimento, fatores relacionados ao estilo de vida, como alimentação inadequada, consumo frequente de alimentos ultraprocessados, sedentarismo e obesidade, podem contribuir para o desenvolvimento do câncer colorretal.





“O aumento dos casos entre pessoas mais jovens exige atenção. Ainda existe a percepção de que o câncer colorretal é uma doença que só aparece em pessoas mais velhas, o que pode fazer com que sintomas importantes sejam ignorados. Precisamos ampliar a conscientização sobre os fatores de risco e sobre a importância de investigar alterações persistentes”, explica o o oncologista Matheus Abreu, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.





Entre os sinais de alerta estão presença de sangue nas fezes, mudanças persistentes no hábito intestinal, como diarreia ou constipação, dores ou desconfortos abdominais frequentes, perda de peso sem causa aparente e cansaço constante. Nem sempre esses sintomas significam câncer, mas a persistência deles deve motivar uma avaliação médica.





“O sangue nas fezes, por exemplo, muitas vezes é associado automaticamente a hemorroidas ou outros problemas considerados simples. O importante é não assumir a causa sem investigação. Quando existe uma alteração persistente, é fundamental procurar avaliação médica para entender o que está acontecendo”, alerta o oncologista.





A prevenção também passa pelo acompanhamento médico e pelos exames indicados para cada perfil de paciente. A colonoscopia é uma das principais ferramentas para identificar lesões no intestino, inclusive pólipos que podem ser removidos antes de evoluírem para um tumor. Pessoas a partir dos 45 anos ou com histórico familiar de câncer colorretal devem conversar com um médico sobre a necessidade e a frequência do rastreamento.





“Quanto mais cedo o câncer colorretal é diagnosticado, maiores são as possibilidades de tratamento e de cura. A colonoscopia tem um papel importante justamente porque permite identificar alterações em fases iniciais e, em alguns casos, retirar pólipos antes que eles se transformem em câncer”, explica Abreu.



