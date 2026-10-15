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Etapa vencida

Empresária de Vitória conclui quimioterapia contra câncer de mama e fará cirurgia

Aos 36 anos, Rayane Veloso trata o tumor HER2-positivo após perder a mãe e agora se prepara para cirurgia em São Paulo. "Vou fazer a mastectomia bilateral e a reconstrução, tudo na mesma cirurgia", diz

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

15 out 2026 às 09:00
A empresária, Rayane Veloso, 36 anos, luta contra um cancêr.
Rayane Veloso está tratanedo o câncer de mama. Tenho esperança que o tratamento tenha surtido efeito", diz. Carlos Alberto Silva
Rayane Veloso está com saudade de um dia na praia. Desde maio, quando descobriu o câncer de mama e começou o tratamento, ela precisou evitar os dias de sol. A empresária de moda estava no banho quando notou o sinal: um nódulo no seio direito. "Quando fui tomar banho, vi no espelho um nódulo bem visível e fiquei preocupada. Fiz exames de tomografia e ultrassonografia e tive o diagnóstico de câncer", lembra.

Aos 36 anos, ela foi diagnosticada com o tumor do tipo HER2-positivo, que apresenta uma quantidade excessiva da proteína HER2 na superfície das células cancerígenas e é considerado mais agressivo. "É um câncer que se prolifera de forma muito rápida. Recentemente, os pesquisadores descobriram um remédio que atua muito bem nesse tipo de tumor, então a resposta ao tratamento tem sido muito positiva. Tenho esperança que o tratamento tenha surtido efeito", diz.

Rayane Veloso conversou com A GAZETA durante a sua última sessão de quimioterapia, realizada em um hospital de Vitória. "Estou muito feliz. Foi uma longa jornada de seis meses, mas é uma etapa vencida", afirma.


O próximo passo do tratamento é a cirurgia, que será realizada em São Paulo. "Vou fazer a mastectomia bilateral e a reconstrução, tudo na mesma operação. Depois, farei um exame que vai detectar se tive a resposta patológica completa ou não, o que ditará os passos seguintes do tratamento — seja radioterapia, hormonioterapia ou outros medicamentos. A primeira etapa está concluída", comemora.


Rayane ainda vivia o luto pela perda da mãe, que faleceu em decorrência de uma leucemia, quando descobriu o tumor. "Durante o tratamento, chorei algumas vezes, principalmente por conta da perda da minha mãe, que infelizmente não sobreviveu à quimioterapia. Lembro-me de tudo pelo que ela passou. O que mais me deixa emotiva é que eu gostaria que ela estivesse vivendo este momento comigo", confessa.


Desde que decidiu compartilhar a sua rotina nas redes sociais, dezenas de pessoas passaram a acompanhá-la e a torcer por sua cura. "Nunca fui de expor muito a minha vida pessoal, mas queria informar o meu estado de saúde para as pessoas que não tinham coragem de me perguntar, além dos meus amigos e familiares. Fui surpreendida positivamente com pessoas de fora do meu círculo social, que mandaram mensagens dizendo que estavam enfrentando os mesmos problemas", conta.


Mãe do Matteo e do Lucca, ela adora viajar e não teve medo de raspar a cabeça. "Me preparei muito psicologicamente para esse momento. Quando o meu cabelo começou a cair, vi que não tinha jeito, então assumi a situação e disse: 'Vou raspar e manter a minha identidade sem o cabelo'", relata.

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