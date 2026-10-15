Empresária de Vitória conclui quimioterapia contra câncer de mama e fará cirurgia

Rayane Veloso conversou com A GAZETA durante a sua última sessão de quimioterapia, realizada em um hospital de Vitória. "Estou muito feliz. Foi uma longa jornada de seis meses, mas é uma etapa vencida", afirma.





O próximo passo do tratamento é a cirurgia, que será realizada em São Paulo. "Vou fazer a mastectomia bilateral e a reconstrução, tudo na mesma operação. Depois, farei um exame que vai detectar se tive a resposta patológica completa ou não, o que ditará os passos seguintes do tratamento — seja radioterapia, hormonioterapia ou outros medicamentos. A primeira etapa está concluída", comemora.





Rayane ainda vivia o luto pela perda da mãe, que faleceu em decorrência de uma leucemia, quando descobriu o tumor. "Durante o tratamento, chorei algumas vezes, principalmente por conta da perda da minha mãe, que infelizmente não sobreviveu à quimioterapia. Lembro-me de tudo pelo que ela passou. O que mais me deixa emotiva é que eu gostaria que ela estivesse vivendo este momento comigo", confessa.





Desde que decidiu compartilhar a sua rotina nas redes sociais, dezenas de pessoas passaram a acompanhá-la e a torcer por sua cura. "Nunca fui de expor muito a minha vida pessoal, mas queria informar o meu estado de saúde para as pessoas que não tinham coragem de me perguntar, além dos meus amigos e familiares. Fui surpreendida positivamente com pessoas de fora do meu círculo social, que mandaram mensagens dizendo que estavam enfrentando os mesmos problemas", conta.





Mãe do Matteo e do Lucca, ela adora viajar e não teve medo de raspar a cabeça. "Me preparei muito psicologicamente para esse momento. Quando o meu cabelo começou a cair, vi que não tinha jeito, então assumi a situação e disse: 'Vou raspar e manter a minha identidade sem o cabelo'", relata.