Câncer de mama: médicos destacam importância do diagnóstico precoce

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma. Neste cenário, informação, acompanhamento médico e diagnóstico precoce são importantes aliados no enfrentamento da doença.





Para falar sobre sinais de alerta, diagnóstico e tratamento, o Se Cuida Cast recebeu médicos da Rede Meridional, que explicaram os principais aspectos relacionados ao câncer de mama e esclareceram dúvidas que fazem parte da rotina de muitas mulheres.





A Rede Meridional conta atualmente com cinco unidades com atendimento oncológico, presentes em Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha e São Mateus, ampliando as possibilidades de cuidado e acompanhamento dos pacientes em diferentes regiões do Espírito Santo.





Durante o episódio, os especialistas também falaram sobre a importância do acompanhamento médico e dos exames indicados para cada mulher, incluindo a mamografia, além dos sinais que merecem atenção e dos caminhos percorridos após a identificação de uma alteração.





Neste Outubro Rosa, a mensagem dos profissionais é clara: informação e atenção aos cuidados com a saúde podem fazer diferença na descoberta precoce do câncer de mama e no tratamento da doença.





Assista ao episódio e confira as orientações dos especialistas!