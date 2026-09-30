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Câncer de mama: médicos destacam importância do diagnóstico precoce

Episódio do Se Cuida Cast contou com a participação de profissionais da Rede Meridional, que explicaram o que é o câncer de mama e apontaram os cuidados que podem ajudar nas chances de cura

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 16:08

Rede Meridional

Rede Meridional

Publicado em 

30 set 2026 às 16:08

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma. Neste cenário, informação, acompanhamento médico e diagnóstico precoce são importantes aliados no enfrentamento da doença.


Para falar sobre sinais de alerta, diagnóstico e tratamento, o Se Cuida Cast recebeu médicos da Rede Meridional, que explicaram os principais aspectos relacionados ao câncer de mama e esclareceram dúvidas que fazem parte da rotina de muitas mulheres.


A Rede Meridional conta atualmente com cinco unidades com atendimento oncológico, presentes em Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha e São Mateus, ampliando as possibilidades de cuidado e acompanhamento dos pacientes em diferentes regiões do Espírito Santo.


Durante o episódio, os especialistas também falaram sobre a importância do acompanhamento médico e dos exames indicados para cada mulher, incluindo a mamografia, além dos sinais que merecem atenção e dos caminhos percorridos após a identificação de uma alteração.


Neste Outubro Rosa, a mensagem dos profissionais é clara: informação e atenção aos cuidados com a saúde podem fazer diferença na descoberta precoce do câncer de mama e no tratamento da doença.


Assista ao episódio e confira as orientações dos especialistas!

Rede Meridional 
O Se Cuida Cast recebeu médicos da Rede Meridional para falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.
O Se Cuida Cast recebeu médicos da Rede Meridional para falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Philipe Ferreira

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