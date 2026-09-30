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Vias de Vila Velha serão interditadas nas proximidades de cartórios eleitorais

Vias de Vila Velha serão interditadas nas proximidades de cartórios eleitorais

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:13

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

30 set 2026 às 17:13
Vias próximo a cartórios eleitorais serão interditadas sábado e domingo
Vias próximas a cartórios eleitorais serão interditadas neste sábado e domingo Google Maps | Prefeitura de Vila Velha

Algumas vias de Vila Velha serão interditadas neste sábado (3) e domingo (4), nas proximidades de cartórios eleitorais. A medida atende a uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e tem como objetivo organizar o trânsito e garantir a segurança durante os trabalhos eleitorais.


No sábado, os bloqueios serão realizados das 7h às 19h. Já no domingo, as interdições começam às 5h e seguem até as 23h.

Confira os bloqueios 

Na Praia da Costa, o bloqueio será na Rua Quinze de Novembro, em frente ao Cartório Eleitoral da 32ª Zona. O desvio será feito pela Rua São Paulo, seguindo pela Rua Dom Jorge de Menezes e, posteriormente, pela Avenida Hugo Musso, com retorno à Rua Quinze de Novembro.


As linhas do mapa que estão em vermelho indicam as interdições totais; em amarelo os trechos que deverão ser utilizados. 

Interdições na Praia da Costa
Interdições na Praia da Costa Prefeitura de Vila Velha

Na Praia de Itaparica, a interdição ocorrerá na Avenida Saturnino Rangel, próximo ao Cartório Eleitoral da 55ª Zona. Os motoristas deverão acessar a Rua Itaoca, seguir pela Avenida Santa Leopoldina e, em seguida, pela Rua Itaipava, retornando à Avenida Saturnino Rangel Mauro.

Bloqueios na Praia de Itaparica
Bloqueios na Praia de Itaparica Prefeitura de Vila Velha

No bairro Ibes, o bloqueio será na Avenida Nossa Senhora da Penha, em frente ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona. Os condutores deverão acessar a Rua Santa Apolônia, seguir pela Av. Vitória Régia e pela Rua Nelson Monteiro e, posteriormente, acessar a rotatória da Praça Assis Chateaubriand. 

Interdições no bairro Ibes
Interdições no bairro Ibes Prefeitura de Vila Velha

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