Vias de Vila Velha serão interditadas nas proximidades de cartórios eleitorais

Algumas vias de Vila Velha serão interditadas neste sábado (3) e domingo (4), nas proximidades de cartórios eleitorais. A medida atende a uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e tem como objetivo organizar o trânsito e garantir a segurança durante os trabalhos eleitorais.





No sábado, os bloqueios serão realizados das 7h às 19h. Já no domingo, as interdições começam às 5h e seguem até as 23h.