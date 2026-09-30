Vias de Vila Velha serão interditadas nas proximidades de cartórios eleitorais

Algumas vias de Vila Velha serão interditadas neste sábado (3) e domingo (4), nas proximidades de cartórios eleitorais. A medida atende a uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e tem como objetivo organizar o trânsito e garantir a segurança durante os trabalhos eleitorais.
No sábado, os bloqueios serão realizados das 7h às 19h. Já no domingo, as interdições começam às 5h e seguem até as 23h.
Na Praia da Costa, o bloqueio será na Rua Quinze de Novembro, em frente ao Cartório Eleitoral da 32ª Zona. O desvio será feito pela Rua São Paulo, seguindo pela Rua Dom Jorge de Menezes e, posteriormente, pela Avenida Hugo Musso, com retorno à Rua Quinze de Novembro.
As linhas do mapa que estão em vermelho indicam as interdições totais; em amarelo os trechos que deverão ser utilizados.
Na Praia de Itaparica, a interdição ocorrerá na Avenida Saturnino Rangel, próximo ao Cartório Eleitoral da 55ª Zona. Os motoristas deverão acessar a Rua Itaoca, seguir pela Avenida Santa Leopoldina e, em seguida, pela Rua Itaipava, retornando à Avenida Saturnino Rangel Mauro.
No bairro Ibes, o bloqueio será na Avenida Nossa Senhora da Penha, em frente ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona. Os condutores deverão acessar a Rua Santa Apolônia, seguir pela Av. Vitória Régia e pela Rua Nelson Monteiro e, posteriormente, acessar a rotatória da Praça Assis Chateaubriand.