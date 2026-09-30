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Vila Velha notifica 2,5 mil condutores multados e dá 30 dias para recurso

Lista foi publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (30) após tentativas de notificação por correspondência não serem concluídas

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2026 às 11:01
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Prefeitura divulgou lista de 2.526 condutores que foram autuados por infrações de trânsito Reprodução/TV Gazeta

A Prefeitura de Vila Velha publicou, no Diário Oficial do município desta quarta-feira (30), uma lista com 2.526 condutores que foram autuados por infrações de trânsito. Segundo a publicação, essa notificação se faz necessária já que as tentativas de comunicar os motoristas por correspondência não foram concluídas.


Os notificados têm 30 dias, contados a partir desta quarta-feira, para apresentar defesa ou indicar quem estava dirigindo o veículo no momento da infração.


Veja abaixo a lista completa

Vila Velha notifica 2,5 mil condutores multados
Como recorrer

Para apresentar a defesa, é necessário preencher e assinar o pedido e apresentar documentos como cópia da notificação, da CNH, do documento do veículo e dos documentos de identificação do proprietário e do condutor. Se não for o proprietário, a pessoa deverá apresentar uma procuração ou autorização. Para a pessoa jurídica, é necessário entregar o contrato social da empresa. 


Caso o proprietário queira indicar outra pessoa como responsável pela infração, também deverá apresentar documentos do veículo e das CNHs do proprietário e do condutor indicado, além de uma declaração com a identificação do motorista e as assinaturas dos envolvidos.


A documentação pode ser entregue diretamente à Prefeitura de Vila Velha, enviada pelos Correios com aviso de recebimento ou apresentada pela internet (clique aqui)


Onde entregar:

Endereço para envio: Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.

Atendimento: (27) 3149-7328.


Via internet: (clique aqui)

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