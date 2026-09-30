Vila Velha notifica 2,5 mil condutores multados e dá 30 dias para recurso

Para apresentar a defesa, é necessário preencher e assinar o pedido e apresentar documentos como cópia da notificação, da CNH, do documento do veículo e dos documentos de identificação do proprietário e do condutor. Se não for o proprietário, a pessoa deverá apresentar uma procuração ou autorização. Para a pessoa jurídica, é necessário entregar o contrato social da empresa.





Caso o proprietário queira indicar outra pessoa como responsável pela infração, também deverá apresentar documentos do veículo e das CNHs do proprietário e do condutor indicado, além de uma declaração com a identificação do motorista e as assinaturas dos envolvidos.





A documentação pode ser entregue diretamente à Prefeitura de Vila Velha, enviada pelos Correios com aviso de recebimento ou apresentada pela internet (clique aqui)