Vila Velha notifica 2,5 mil condutores multados e dá 30 dias para recurso

A Prefeitura de Vila Velha publicou, no Diário Oficial do município desta quarta-feira (30), uma lista com 2.526 condutores que foram autuados por infrações de trânsito. Segundo a publicação, essa notificação se faz necessária já que as tentativas de comunicar os motoristas por correspondência não foram concluídas.
Os notificados têm 30 dias, contados a partir desta quarta-feira, para apresentar defesa ou indicar quem estava dirigindo o veículo no momento da infração.
Veja abaixo a lista completa:
Para apresentar a defesa, é necessário preencher e assinar o pedido e apresentar documentos como cópia da notificação, da CNH, do documento do veículo e dos documentos de identificação do proprietário e do condutor. Se não for o proprietário, a pessoa deverá apresentar uma procuração ou autorização. Para a pessoa jurídica, é necessário entregar o contrato social da empresa.
Caso o proprietário queira indicar outra pessoa como responsável pela infração, também deverá apresentar documentos do veículo e das CNHs do proprietário e do condutor indicado, além de uma declaração com a identificação do motorista e as assinaturas dos envolvidos.
A documentação pode ser entregue diretamente à Prefeitura de Vila Velha, enviada pelos Correios com aviso de recebimento ou apresentada pela internet (clique aqui)
Onde entregar:
Endereço para envio: Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
Atendimento: (27) 3149-7328.
Via internet: (clique aqui)