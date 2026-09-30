Motorista é preso por dirigir bêbado e causar acidente em Marataízes

Um motorista de 58 anos foi preso suspeito de dirigir embriagado e provocar um acidente na tarde desta terça-feira (29), na Avenida Atlântica, no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele perdeu o controle de uma Fiat Toro, bateu em um Hyundai HB20, que foi projetado com o impacto e atingiu uma motocicleta. Um pedestre também foi atingido.





De acordo com a PM, o pedestre estava entre a motocicleta e o HB20 e foi atingido na perna. Ele informou aos policiais que iria por meios próprios a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não houve outros feridos.





Ainda segundo os militares, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada, desequilíbrio e respostas desconexas aos questionamentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado positivo.





O homem foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).