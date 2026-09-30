Menos de um mês após assumir namoro, Rubens Barrichello anuncia término com Cíntia Chagas

Rubens Barrichello confirmou, nesta terça-feira (29), o fim do relacionamento com a influenciadora Cíntia Chagas. Os dois haviam confirmado o namoro no início de setembro, durante uma viagem à Itália.

Segundo o piloto, que atualmente compete na Stock Car, o namoro chegou ao fim devido a conflitos de rotina e por estarem em momentos diferentes na vida. A decisão, segundo ele, foi tomada em conjunto.

"Vivemos uma história breve, mas marcada por momentos especiais juntos. Contudo, nossas rotinas, agendas e momentos de vida acabaram nos levando a essa decisão, tomada, sobretudo, com carinho e respeito", explicou ele durante entrevista ao portal Leo Dias.

Antes de Cíntia, Barrichello foi casado com Silvana Giaffone por 22 anos, com quem teve dois filhos. Depois, manteve um relacionamento com a jornalista esportiva Paloma Tocci, entre 2020 e 2022, e namorou a influenciadora Beta Whately por três meses, entre o fim de 2025 e o início de 2026.