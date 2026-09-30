Gordura no fígado: entenda a relação com diabetes, colesterol e saúde cardiovascular

Para o endocrinologista Rafael Suhett, encontrar gordura no fígado deve ser encarado como uma oportunidade para avaliar a saúde metabólica de forma mais ampla. “A gordura no fígado não deve ser vista apenas como um problema do fígado. Muitas vezes, ela faz parte de um conjunto de alterações metabólicas que também aumentam o risco cardiovascular. Por isso, quando identificamos esteatose, é importante avaliar o paciente de maneira integral”.