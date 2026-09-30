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Maus-tratos

Pinscher morre após ser chutado por dono de oficina em Aracruz; vídeo

Cachorrinho era de estimação de uma família e foi socorrido por uma mulher após a agressão; criança presenciou a cena, segundo a PM

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 13:41

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

30 set 2026 às 13:41

Um cachorro da raça Pinscher morreu após ser chutado pelo dono de um oficina no bairro Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o animal era de estimação de uma família. A agressão foi presenciada por uma criança e registrada por uma câmera de segurança (vídeo acima).


Nas imagens, o cachorro aparece na rua com outros dois animais. Em seguida, o suspeito sai de uma oficina e caminha em direção à rua. O Pinscher se aproxima do homem, que dá um chute no animal. Com o impacto, o cachorro é arremessado para a frente. Na sequência, uma mulher aparece e pega o animal no colo para socorrê-lo.


Segundo a PM, quando os militares chegaram ao endereço, encontraram o cachorro sem vida. Ainda de acordo com a corporação, a agressão havia sido presenciada por uma criança. Os policiais fizeram buscas na região e em possíveis rotas de fuga, mas o suspeito não foi localizado.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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