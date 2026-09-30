Pinscher morre após ser chutado por dono de oficina em Aracruz; vídeo

Um cachorro da raça Pinscher morreu após ser chutado pelo dono de um oficina no bairro Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o animal era de estimação de uma família. A agressão foi presenciada por uma criança e registrada por uma câmera de segurança (vídeo acima).





Nas imagens, o cachorro aparece na rua com outros dois animais. Em seguida, o suspeito sai de uma oficina e caminha em direção à rua. O Pinscher se aproxima do homem, que dá um chute no animal. Com o impacto, o cachorro é arremessado para a frente. Na sequência, uma mulher aparece e pega o animal no colo para socorrê-lo.





Segundo a PM, quando os militares chegaram ao endereço, encontraram o cachorro sem vida. Ainda de acordo com a corporação, a agressão havia sido presenciada por uma criança. Os policiais fizeram buscas na região e em possíveis rotas de fuga, mas o suspeito não foi localizado.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.