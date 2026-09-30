Você sabe por que hoje é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba?

Poucos pratos conseguem representar tão bem um povo quanto a moqueca representa o Espírito Santo. Mais do que uma receita, ela é cultura, memória, turismo, identidade e uma das maiores expressões da nossa relação com o mar.





A história da moqueca atravessa gerações e está profundamente ligada às tradições indígenas e à cultura pesqueira capixaba. Com o passar do tempo, ganhou características próprias e se transformou em um dos maiores símbolos da gastronomia do Espírito Santo.





A moqueca capixaba tem uma identidade muito particular. Diferentemente da moqueca baiana e de outras preparações, não leva azeite de dendê nem leite de coco. Valoriza o peixe fresco e os frutos do mar, preparados com os temperos tradicionais e, principalmente, na nossa tradicional panela de barro de Goiabeiras.





Mas há algo que nenhuma receita consegue reproduzir: a memória afetiva de quem cresceu com esse sabor. Minha relação com a moqueca vem desde a infância. Desde os primórdios do Restaurante São Pedro, na Praia do Suá, esse prato faz parte das minhas lembranças e da história gastronômica de Vitória.





E é bonito perceber como essa tradição permanece viva, com o São Pedro seguindo firme e forte e tantos outros restaurantes mantendo e renovando a tradição da boa mesa capixaba.





Mas falar da moqueca capixaba é também falar de um homem que ajudou a projetar o Espírito Santo para muito além das nossas fronteiras: Cacau Monjardim. Publicitário, jornalista, homem ligado ao turismo e um apaixonado pelo Espírito Santo, Cacau foi uma dessas figuras que compreenderam que um povo também se apresenta ao mundo por aquilo que sabe fazer, preservar e contar.