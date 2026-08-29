Moqueca capixaba ou baiana? Influência da Bahia em Pedro Canário é destaque em nova série do HZ

Na culinária de Pedro Canário, as pessoas consomem com frequência farofa, camarão seco, acarajé e tapioca. Além disso, por mais que “moqueca é capixaba e o resto é peixada”, em Pedro Canário os moradores costumam colocar leite de coco na moqueca e banana da terra, que é um ingrediente muito forte na peixada baiana.
“Aqui a gente come muita farinha porque temos bastante produção de farinha de qualidade na região, diferente das outras que não tem a mesma qualidade que a nossa”, ressalta Bruno.
A influência baiana também está presente nas músicas e nas festas que movimentam Pedro Canário. Ritmos como forró, arrocha, axé e swingueira fazem parte do cotidiano cultural do município, reforçando a conexão com o estado vizinho.
Além disso, por estar perto das praias da Bahia, no verão, como nas festas de final de ano e carnaval, a população costuma frequentar as praias de Mucuri, Nova Viçosa, entre outras.
Os moradores de Pedro Canário também circulam pela Bahia para trabalhar, visitar familiares ou participar de festas. Na Bahia, possui empresas onde uma parte dos funcionários são do município de Pedro Canário. Como o município é pequeno e no interior, a população frequenta também as cidades da Bahia para fazer compras com mais diversidade.
Além disso, o morador Bruno ressalta a empatia e a receptividade presentes no dia a dia da população de Pedro Canário, características que, segundo ele, é influência da cultura baiana na região.
“Em Pedro Canário nós temos muito essa cultura do calor humano que vem da Bahia, somos muito comunicativos e acolhedores, nas outras regiões do estado as pessoas estranham essa nossa forma de ser em relação ao outro”, destaca Bruno.