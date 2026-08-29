Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Moqueca capixaba ou baiana? Influência da Bahia em Pedro Canário é destaque em nova série do HZ
A Cultura da Divisa

Moqueca capixaba ou baiana? Influência da Bahia em Pedro Canário é destaque em nova série do HZ

Primeiro episódio mostra como a proximidade com a Bahia está ligada ao sotaque, à culinária, ao gosto musical e aos costumes dos moradores do município
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 10:00

A Cultura da Divisa
A Cultura da Divisa Claude

Quem disse que a divisa entre dois estados serve só para separar um município do outro? Aqui, no Espírito Santo, basta atravessar alguns quilômetros para perceber que o sotaque muda, o jeito de falar é outro e até os costumes ganham um tempero diferente. Afinal, quem mora pertinho da fronteira acaba pegando um pouquinho do vizinho.


É justamente essa mistura que a nova série de HZ, chamada “A Cultura da Divisa”, vai explorar. Em três episódios, vamos mostrar cidades capixabas que fazem fronteira com os estados vizinhos (Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro) para descobrir o que existe de capixaba, baiano, mineiro e carioca em cada uma delas. Porque, na divisa, a cultura não pede documento para atravessar.


A primeira parada é Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, que faz divisa com Mucuri, na Bahia. E quem melhor para contar essas diferenças do que quem nasceu, cresceu e vive ali? Bruno Machado, de 26 anos, é morador do município e mostra os costumes, as influências e aquele jeitinho baiano que acabou fazendo morada do lado capixaba da fronteira.


“As pessoas de fora da cidade acham que sou baiano por causa do sotaque mais arrastado e do jeito receptivo que nós aqui do extremo norte do Espírito Santo temos por conta de ser divisa com a Bahia. Falamos muito “massa”, “oxente” e puxamos um pouco do sotaque baiano”, disse Bruno.


Ainda na influência do sotaque, gírias e forma na forma de falar, a população canariense possui o costume de chamar os pais de “Painho” e “Mainha”, pela proximidade com a Bahia.

Lagoa Augusto Ruschi, ponto turístico de Pedro Canário
Lagoa Augusto Ruschi, ponto turístico de Pedro Canário Ray Silva
Moqueca capixaba ou baiana?

Na culinária de Pedro Canário, as pessoas consomem com frequência farofa, camarão seco, acarajé e tapioca. Além disso, por mais que “moqueca é capixaba e o resto é peixada”, em Pedro Canário os moradores costumam colocar leite de coco na moqueca e banana da terra, que é um ingrediente muito forte na peixada baiana.


“Aqui a gente come muita farinha porque temos bastante produção de farinha de qualidade na região, diferente das outras que não tem a mesma qualidade que a nossa”, ressalta Bruno.

Culinária baiana que é consumida com frequência em Pedro Canário
Culinária baiana que é consumida com frequência em Pedro Canário Shutterstock
Lazer, trabalho, músicas e festas

A influência baiana também está presente nas músicas e nas festas que movimentam Pedro Canário. Ritmos como forró, arrocha, axé e swingueira fazem parte do cotidiano cultural do município, reforçando a conexão com o estado vizinho. 


Além disso, por estar perto das praias da Bahia, no verão, como nas festas de final de ano e carnaval, a população costuma frequentar as praias de Mucuri, Nova Viçosa, entre outras.


Os moradores de Pedro Canário também circulam pela Bahia para trabalhar, visitar familiares ou participar de festas. Na Bahia, possui empresas onde uma parte dos funcionários são do município de Pedro Canário. Como o município é pequeno e no interior, a população frequenta também as cidades da Bahia para fazer compras com mais diversidade.

Praia da Costa Dourada, em Mucuri. Município é vizinho de Pedro Canário, no ES Divulgação/Prefeitura de Mucuri

Além disso, o morador Bruno ressalta a empatia e a receptividade presentes no dia a dia da população de Pedro Canário, características que, segundo ele, é influência da cultura baiana na região.


“Em Pedro Canário nós temos muito essa cultura do calor humano que vem da Bahia, somos muito comunicativos e acolhedores, nas outras regiões do estado as pessoas estranham essa nossa forma de ser em relação ao outro”, destaca Bruno.

Vídeo: conheça Pedro Canário 

Veja Também 

Nova unidade do Ifes: Campus Pedro Canário

Ifes ganha unidade em Pedro Canário que deve abrir 800 vagas

Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Foto aérea de Vitória, Terceira Ponte,Ilha do Boi, Curva da Jurema - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ

Vitória é a cidade mais competitiva do Brasil pela primeira vez

Imagem de destaque

Igreja dos Reis Magos: patrimônio cultural capixaba que merece sua visita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pedro Canário Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que as paradas do orgulho gay estão sob ataque — dentro e fora da comunidade LGBT
Imagem BBC Brasil
Como o GPS, criado para a guerra, moldou o mundo moderno
Transpetro
Conselho do ES, Irupi e Transpetro: 26 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados