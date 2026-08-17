Igreja dos Reis Magos: patrimônio cultural capixaba que merece sua visita

Acredito que a maior força deste monumento esteja na sua relação íntima com o lugar. A construção conversa diretamente com a foz do rio Reis Magos, os manguezais e a orla, assim como o Convento da Penha conversa com a Terceira Ponte e toda a paisagem que se descortina do alto. Na arquitetura colonial, essa implantação em pontos elevados favorecia o controle e a visibilidade; hoje, compreendemos que o nosso patrimônio e a nossa paisagem são inseparáveis.





Alguns podem pensar que patrimônio é algo para ser admirado de longe. Mas existem patrimônios que pulsam no cotidiano das pessoas. Isso porque o patrimônio cultural se manifesta de diferentes formas. Há o imaterial, presente nos saberes, no congo, na moqueca capixaba e no fazer das paneleiras, e o material, representado pelas igrejas, pelos casarões e pelas fortificações que fazem parte da nossa história. A Igreja dos Reis Magos é justamente um desses patrimônios materiais, cuja presença na paisagem mantém viva a memória desse lugar.