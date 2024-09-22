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Cultura

Igreja dos Reis Magos representa o ES no Museu das Miniaturas, em Minas Gerais

Monumento capixaba é a única igreja do Espírito Santo representada no acervo de miniaturas que celebra a arquitetura histórica brasileira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 10:00

Igreja dos Reis Magos representa o ES no Museu das Miniaturas, em MG
Igreja dos Reis Magos no Museu das Miniaturas, em MG Crédito: Rita Benezath
A Igreja dos Reis Magos, localizada na Serra, Espírito Santo, destaca-se como a única representação capixaba no Museu das Miniaturas, em Ouro Preto, Minas Gerais. Esta instituição cultural é um verdadeiro santuário da arquitetura nacional, oferecendo uma viagem no tempo através de cinco séculos de história arquitetônica brasileira.
O Museu das Reduções conta com um acervo de 29 réplicas perfeitas de monumentos históricos do Brasil, espalhados por 24 municípios em 15 estados. As réplicas são construídas em uma escala referencial de 1:25, ou seja, cada parte do monumento real é reduzida 25 vezes em tamanho, utilizando os mesmos materiais das construções originais, tornando cada peça uma verdadeira obra de arte. A Igreja dos Reis Magos, conhecida por sua beleza arquitetônica e importância histórica, foi escolhida para representar a riqueza histórica e cultural capixaba.
O cuidadoso trabalho com as réplicas foi iniciado pelos irmãos Ênnio, Décio, Evangelina e Sylvia Alves de Vilhena em 1978, após suas aposentadorias. Eles dedicaram-se a viajar pelo país, pesquisando, fotografando, calculando, elaborando croquis e plantas para confeccionar as réplicas, diferenciando-as de simples maquetes pela precisão e detalhes.

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O Museu das Reduções conta com um acervo de 29 réplicas perfeitas de monumentos históricos do Brasil
O Museu das Reduções conta com um acervo de 29 réplicas perfeitas de monumentos históricos do Brasil Crédito: Rita Benezath
A construção das réplicas envolve um processo minucioso, sem o uso de produtos sintéticos ou industrializados. Elementos como lampiões, grades, sinos, portões, balaústres, treliças, comportas metálicas, janelas, portas, colunas em cantaria, engradamentos, telhas de barro, de amianto e de zinco são esculpidos manualmente e pintados nas cores originais das edificações. Este cuidado resulta em uma representação fiel e artística dos monumentos.

História: Igreja dos Reis Magos

A Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, é o segundo ponto turístico religioso mais visitado do Espírito Santo, atrás apenas do Convento da Penha, em Vila Velha. A igreja, inaugurada no dia 6 de janeiro de 1615, foi registrada como patrimônio cultural brasileiro em 1943 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
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 Restauro da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida Serra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
A igreja foi fundada por padres jesuítas, que chegaram ao Brasil com a missão de catequizar os povos nativos. A construção da igreja começou em 1580 e foi concluída em 1584. Os jesuítas escolheram o local devido à sua localização estratégica, que permitia fácil acesso e controle sobre a região.
A Igreja dos Reis Magos é um exemplo típico da arquitetura jesuítica colonial, com características como a fachada simples, mas imponente, e o uso de materiais locais, como a pedra e o óleo de baleia, que era utilizado na argamassa. A igreja possui uma planta em forma de cruz latina, um elemento comum nas construções religiosas da época.
Este ano a igreja foi restaurada e readequada, tornando-se um dos únicos monumentos capixabas remanescentes do século XVII, a ser usado como espaço cultural, turístico e devocional.

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