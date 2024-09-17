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Em Vitória

CineMarias terá filmes, shows e rodas de conversa na Ufes

3ª Mostra Nacional de Cinema CineMarias é gratuita e também contará com ação de retificação de nome e gênero e Ônibus Rosa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 15:00

O 3º CineMarias irá homenagear a liderança indígena nacional Txai Suruí, além de realizar homenagens póstumas a Julieta Hernández e Bernadete Pacífico
CineMarias vai homenagear a liderança indígena Txai Suruí, além de homenagens póstumas a Julieta Hernández e Bernadete Pacífico Crédito: Divulgação
A 3ª Mostra CineMarias, que acontecerá de 19 a 21 de setembro na Ufes, em Vitória, divulgou sua programação gratuita e aberta ao público. O evento, dedicado à promoção do cinema e da produção artística realizadas por identidades femininas e não binárias, homenageará a liderança indígena nacional Txai Suruí, além de realizar homenagens póstumas a Julieta Hernández e Bernadete Pacífico. A Mostra contará com o show da banda Metá Metá, que também participará de uma roda de conversa sobre música, criação e resistência cultural.
Com o tema “Poéticas do fim do mundo”, a Mostra pretende debater novas formas de comunicação e difusão de histórias, valorizando narrativas independentes e meios alternativos. Esse enfoque ressalta a importância do cinema e do midialivrismo na comunicação e na disputa de narrativas em um cenário marcado por desigualdades de gênero, raça, meio ambiente, economia e saúde pública.

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Durante o evento, filmes das mostras competitivas Capixaba e Nacional serão exibidos, com prêmios de R$ 2 mil para Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias, totalizando R$ 8 mil em premiações. Haverá também sessões especiais, workshops, rodas de conversa, painéis e palestras abordando temas como inteligência artificial nas artes, justiça climática e afrofuturismo.
Com o tema “Poéticas do fim do mundo”, a 3ª Mostra Nacional de Cinema CineMarias é totalmente gratuita
Com o tema “Poéticas do fim do mundo”, a 3ª Mostra Nacional de Cinema CineMarias é totalmente gratuita Crédito: Divulgação
"O CineMarias tem se firmado como uma importante mostra de cinema feminino e de direitos humanos no país que, infelizmente, ainda conta com poucos eventos com esse propósito. Nesta edição trazemos a provocação Poéticas do Fim do Mundo, para refletir sobre a importância de fortalecer a voz, a imagem e os direitos das múltiplas identidades femininas e sobre o esvaziamento do debate humano mesmo diante de colapsos humanitários iminentes."
O CineMarias, em parceria com a Defensoria Pública, vai realizar uma ação de retificação de nome e gênero. Pessoas trans, maiores de 18 anos interessadas na retificação devem fazer a pré-inscrição para cadastro até dia 17 de setembro, e comparecer no dia 19 ou 20 de setembro no estacionamento do Teatro Universitário, na Ufes. A Defensoria Pública irá instruir os próximos passos, garantindo a gratuidade do processo. O ônibus Rosa Lei Maria da Penha também estará presente no local para atendimento ao público.

SERVIÇO - PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DIA 19/09 | QUINTA-FEIRA

  • 9h: Retificação de nome e gênero
  • 13h: Ação de enfrentamento à violência
  • 15h30: Credenciamento
  • 16h: PAINEL 1 Arte e Inteligência Artificial: subversão ou submissão? (Raquel Garbelotti, Mayara Ferrão, biarritzzz, Giselle Beiguelman)
  • 18h: ABERTURA OFICIAL com homenagem a Julieta Hernández e Mãe Bernadete e Apresentação do Manifesto CineMarias
  • 19h: SESSÃO 1 - Exibição do Longa “LEVANTE” e Lançamento do Filme "Escrevivências, Memória e Narrativas" | Debate
  • 21h30: SESSÃO 2 - Corpoéticas no mundo: atravessamentos e recreações de nós (curadora Kênia Freitas)

DIA 20/09 | SEXTA-FEIRA

  • 9h: Retificação de nome e gênero
  • 13h: Ação de enfrentamento à violência
  • 13h30: Credenciamento
  • 14h: Roda de conversa com Eloá Puri sobre Memória e composição indígena
  • 15h30: PROGRAMAÇÃO ESPECIAL ONU MULHERES com Christiane Falcão
    • Oficina "Conectando mulheres, defendendo direitos"
    • Palestra "Mulheres na linha de frente na defesa de direitos no Brasil"
  • 18h: SESSÃO 3 - Mostra Competitiva Capixaba + Bate-papo com as realizadoras capixabas
  • 20h30: Roda de conversa com Metá Metá | Música e revolução: criação, quebra de padrões estéticos e resistência cultural no Brasil

DIA 21/09 | SÁBADO

  • 9h30: Credenciamento
  • 10h: Workshop sobre afrofuturismo com Kênia Freitas
  • 14h: SESSÃO 4 - Mostra Competitiva Nacional + Bate-papo com as realizadoras
  • 16h30: PAINEL 2 | Justiça Climática para quem? (Txai Suruí, Veronica Goyzueta, Brunella Vieira)
  • 18h30: PREMIAÇÃO E HOMENAGEM
  • 21h: SHOWS | Branú, Caju, Eloá Puri, DJ Madeusa, Metá Metá e Festa Selecta Rara

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