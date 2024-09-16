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Moda solidária

Bazar beneficente terá shows, desfiles de moda e open bar em Vitória

Festa em prol da instituição 'Asilo dos Idosos' acontecerá nesta quarta (18) e contará com peças exclusivas de influencers capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 12:30

Bazar beneficente acontece nesta quinta-feira (18), na Praia do Canto
Bazar beneficente acontece nesta quarta-feira (18), na Praia do Canto Crédito: Reprodução
Um evento que reúne moda sustentável, desfiles, atrações musicais e open bar. O Asilo dos Idosos de Vitória promete mais uma festa de moda solidária na próxima quarta-feira (18). Em sua segunda edição, o desfile beneficente em prol da instituição acontecerá a partir das 19h, na Casa Lounge, em Vitória. Os ingressos estão à venda. 
Com decoração especial e buffet assinado pelos chefs Hugo Gonçalves e Thiago Pauzen, o evento contará com espaço open bar e shows de Nando Vianna e do DJ Cabral, que vai comandar a animação da noite. Diversas influencers capixabas que abraçaram a causa também vão disponibilizar peças exclusivas para o bazar. 
A embaixadora e idealizadora do projeto Thais Góis que reuniu as influenciadoras digitais da Grande Vitória, que fizeram doações de peças dos seus armários. "Mais uma vez, arrecadamos muitas peças incríveis com a doação de influenciadoras parceiras. Conseguimos reunir grandes multimarcas, algumas peças na etiqueta, e todas estarão disponíveis para compra no dia do evento. Será mais uma festa inesquecível em prol do Asilo", garante Thais.
Evento contará com peças exclusivas de influencers da Grande Vitória
Evento contará com peças exclusivas de influencers da Grande Vitória Crédito: Reprodução
Entre as influenciadoras que marcarão presença na passarela do Desfile neste ano, estão: Stephany Pim, Italla Monti, Gabriela Varejão e Renata Cani. Para contemplar ao desfile e a festa, os ingressos estão à venda na plataforma da Sympla. Todo o valor arrecadado será revertido em prol do Asilo.
Ainda, nos dias 19 e 20, a Casa Lounge abrirá um bazar com o restante das peças, além de outros objetos como artigos de cozinha, entre 11h e 19h. Confira o serviço abaixo:

SERVIÇO

Desfile Beneficente em prol do ‘Asilo dos Idosos’
  • Quando: quarta-feira (18)
  • Horário: a partir das 18h
  • Local: A Casa Lounge - Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 180 + taxa de conveniência (R$ 18), à venda no site da Sympla

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