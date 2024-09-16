Bazar beneficente terá shows, desfiles de moda e open bar em Vitória

Bazar beneficente acontece nesta quarta-feira (18), na Praia do Canto Crédito: Reprodução

Um evento que reúne moda sustentável, desfiles, atrações musicais e open bar. O Asilo dos Idosos de Vitória promete mais uma festa de moda solidária na próxima quarta-feira (18). Em sua segunda edição, o desfile beneficente em prol da instituição acontecerá a partir das 19h, na Casa Lounge, em Vitória. Os ingressos estão à venda.

Com decoração especial e buffet assinado pelos chefs Hugo Gonçalves e Thiago Pauzen, o evento contará com espaço open bar e shows de Nando Vianna e do DJ Cabral, que vai comandar a animação da noite. Diversas influencers capixabas que abraçaram a causa também vão disponibilizar peças exclusivas para o bazar.

A embaixadora e idealizadora do projeto Thais Góis que reuniu as influenciadoras digitais da Grande Vitória, que fizeram doações de peças dos seus armários. "Mais uma vez, arrecadamos muitas peças incríveis com a doação de influenciadoras parceiras. Conseguimos reunir grandes multimarcas, algumas peças na etiqueta, e todas estarão disponíveis para compra no dia do evento. Será mais uma festa inesquecível em prol do Asilo", garante Thais.

Evento contará com peças exclusivas de influencers da Grande Vitória Crédito: Reprodução

Entre as influenciadoras que marcarão presença na passarela do Desfile neste ano, estão: Stephany Pim, Italla Monti, Gabriela Varejão e Renata Cani. Para contemplar ao desfile e a festa, os ingressos estão à venda na plataforma da Sympla. Todo o valor arrecadado será revertido em prol do Asilo.

Ainda, nos dias 19 e 20, a Casa Lounge abrirá um bazar com o restante das peças, além de outros objetos como artigos de cozinha, entre 11h e 19h. Confira o serviço abaixo:

SERVIÇO