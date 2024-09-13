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Motorista de aplicativo surpreende passageiros com truques de mágica no ES

Apresentadora do Bom Dia ES, Fabíola de Paula, pegou uma carona com Franken Rocha e contou como foi essa experiência nada convencional
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 19:34

Franken Rocha surpreende os passageiros com truques de mágica durante a corrida
Franken Rocha é mágico Crédito: Reprodução/Instagram/@meumagicofavorito
Muitas vezes ficar parado no trânsito pode ser entediante. Há quem escute uma música ou até mesmo bater um bom papo. Só que tem um capixaba que decidiu ressignificar esse momento fazendo truques de mágica com seus passageiros. Isso mesmo, Franken Rocha de Jesus é um motorista de aplicativo nada convencional.
E quem embarcou em uma viagem para vivenciar esse show - ou melhor - corrida, foi a apresentadora do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fabíola de Paula. A jornalista se divertiu com os truques de mágica e contou como funciona na manhã desta sexta-feira (13).
Ao ser entrevistado por Fabíola, o mágico motorista disse que tudo começou de forma despretensiosa. “Tudo começou através de uma brincadeira. Fui começando a fazer mágica para deixar a corrida mais descontraída. Só que notei que os passageiros estavam gostando. Inclusive, não faço mágica enquanto dirijo, apenas quando paro no sinal ou em um engarrafamento”, contou.
De acordo com a reportagem, o capixaba começou a gostar de mágica ainda na adolescência, vendo mágicos famosos na televisão. “Fiz vários cursos e ainda tenho eles arquivados até hoje. Devo ter uma média de uns 200. As pessoas me pediam informações se eu fazia shows. Vi que tinha mercado e comecei a fazer recreação em aniversários”, ressaltou.
Segundo ele, uma hora de show equivale a um dia inteiro de trabalho no aplicativo. Mas atualmente segue fazendo os dois. Franken trabalhava na construção civil com carteira assinada, mas há sete anos foi fazer Uber. Agora seu sonho é viver assim: surpreendendo, assustando e intrigando as pessoas. E como um bom mágico, ele não revela o segredo no final da corrida.

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