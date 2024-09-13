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Cultura

Sexta-feira 13: qual é o significado e por que a data é associada a azar e terror?

Mês de setembro tem a tão temida data que inspirou a franquia de filmes do vilão mascarado Jason
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 08:04

O vilão Jason, da franquia de filmes de terror 'Sexta-Feira 13'
O vilão Jason, da franquia de filmes de terror 'Sexta-Feira 13' Crédito: Divulgação
O mês de setembro tem no calendário a tão temida sexta-feira 13, data considerada por muitos como um dia de azar. Poucos sabem, no entanto, sobre as origens que levaram esse dia a ser considerado "amaldiçoado".
Existem divergências quanto à criação e ao significado do mito da sexta-feira 13. Na mitologia nórdica, por exemplo, é um presságio do caos, devido a história de Odin em um banquete. O deus nórdico estava com outras 12 divindades enquanto Loki, o deus da trapaça, não foi convidado. Assim ele teria ido ao local e matado um dos convidados, Balder. A lenda deu significado a superstição de que um encontro com 13 pessoas terminaria em tragédia.
A explicação mais aceita, no entanto, é a demonização do dia promovida pela Igreja Católica. A crença pagã tinha a sexta-feira como dia de devoção aos deuses e o número 13 era considerado milagroso. Mas com a expansão da Igreja e a perseguição devido à Inquisição, o dia passou a ser considerado pagão e relacionado à bruxaria.
A má fama do número 13 também está relacionada à boa fama do número 12, que indica algo completo, como os 12 meses no ano; as 12 tribos de Israel; os 12 apóstolos de Jesus e os 12 deuses do Olimpo.
Aproveitando-se disso, vários filmes de terror surfaram na onda da crença popular. A franquia Sexta-Feira 13, do vilão mascarado Jason, conta com cerca de 12 filmes diferentes sobre o tema.

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