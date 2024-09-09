Cinemas da Grande Vitória fazem promoção com ingressos a partir de R$ 10

Pode separar a pipoca, que a sessão vai começar! A partir desta quinta-feira (12), os capixabas vão ter um incentivo a mais para pegar um cineminha. É que alguns shoppings da Grande Vitória preparam diversas promoções para comemorar a Semana do Cinema, que começa nesta quinta-feira (12) e segue até a próxima quarta (18).
SERRA
Durante este período, haverá promoções de ingressos a partir de R$ 10, combos de pipoca, refrigerantes e copos especiais. Quem quiser pegar um cineminha no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o Cine Araújo vai contar com ingressos a preço promocional de R$ 12 para todos. Além do combo de uma pipoca média e dois refrigerantes por R$ 30.
Já no Shopping Montserrat, localizado na Serra, o CineSercla foi além da promoção da Semana do Cinema. Os ingressos individuais estarão por R$ 10 e R$ 18, o ingresso duplo. O combo individual de pipoca e refrigerante sai a R$ 22 e para duas pessoas, R$ 40. Todos os preços são válidos do dia 12 a 18 de setembro.
Os ingressos podem ser adquiridos no site ou aplicativo da Ingresso.com, ou diretamente nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas. Vale ressaltar que quem comprar pelos canais digitais, o valor promocional é referente à meia-entrada.
O público terá a oportunidade de assistir com a família e os amigos a grandes lançamentos nas salas Multiplex do Cine Araújo, como “Os fantasmas ainda fazem a festa”, “Hellboy e o homem torto”, “Silvio”, “Meu amigo pinguim”, entre outros títulos.
VITÓRIA
Os capixabas também vão poder curtir um cineminha com preço especial no Cinemark do Shopping Vitória. Durante sete dias, pelo valor promocional de R$ 12, os cinéfilos poderão assistir filmes de todos os gêneros da programação normal, como “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” e “Hellboy e o Homem Torto”.
CARIACICA
Em Cariacica, no Shopping Moxuara, os ingressos a R$ 12 são para as salas tradicionais. Já os ingressos macro XE são para as salas especiais, com valor de R$ 29. Também terá promoção do combo com pipoca e refrigerante médio por R$29. Além disso, quem gosta de baldes de pipoca e copos especiais, o cinema fará uma promoção de “combo retrô”, que foram vendidos até 2023, como Flash, Homem Formiga, e Taylor Swift.
VILA VELHA
No Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, o Kinoplex aderiu à campanha e, durante o período, todas as sessões terão ingressos com o mesmo preço e todo mundo paga meia: R$12 nas salas Standard e R$24 nas salas Platinum (2D e 3D). Na compra do Combo Super (pipoca super + refri 700ml) o cliente ganha o upgrade para o Combo Giga (pipoca giga + refri 1l).