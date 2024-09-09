Cinemas da Grande Vitória fazem promoção com ingressos a partir de R$ 10

Cinema do shopping Montserrat, na Serra Crédito: Divulgação

Pode separar a pipoca, que a sessão vai começar! A partir desta quinta-feira (12), os capixabas vão ter um incentivo a mais para pegar um cineminha. É que alguns shoppings da Grande Vitória preparam diversas promoções para comemorar a Semana do Cinema, que começa nesta quinta-feira (12) e segue até a próxima quarta (18).

SERRA

Durante este período, haverá promoções de ingressos a partir de R$ 10, combos de pipoca, refrigerantes e copos especiais. Quem quiser pegar um cineminha no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o Cine Araújo vai contar com ingressos a preço promocional de R$ 12 para todos. Além do combo de uma pipoca média e dois refrigerantes por R$ 30.

Já no Shopping Montserrat, localizado na Serra, o CineSercla foi além da promoção da Semana do Cinema. Os ingressos individuais estarão por R$ 10 e R$ 18, o ingresso duplo. O combo individual de pipoca e refrigerante sai a R$ 22 e para duas pessoas, R$ 40. Todos os preços são válidos do dia 12 a 18 de setembro.

Cinemas do ES terão ingressos promocionais a partir de R$ 10 Crédito: shutterstock

Os ingressos podem ser adquiridos no site ou aplicativo da Ingresso.com, ou diretamente nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas. Vale ressaltar que quem comprar pelos canais digitais, o valor promocional é referente à meia-entrada.

O público terá a oportunidade de assistir com a família e os amigos a grandes lançamentos nas salas Multiplex do Cine Araújo, como “Os fantasmas ainda fazem a festa”, “Hellboy e o homem torto”, “Silvio”, “Meu amigo pinguim”, entre outros títulos.

Rodrigo Faro interpreta o apresentador no filme "Silvio" Crédito: Reprodução

VITÓRIA

Os capixabas também vão poder curtir um cineminha com preço especial no Cinemark do Shopping Vitória. Durante sete dias, pelo valor promocional de R$ 12, os cinéfilos poderão assistir filmes de todos os gêneros da programação normal, como “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” e “Hellboy e o Homem Torto”.

CARIACICA

Em Cariacica, no Shopping Moxuara, os ingressos a R$ 12 são para as salas tradicionais. Já os ingressos macro XE são para as salas especiais, com valor de R$ 29. Também terá promoção do combo com pipoca e refrigerante médio por R$29. Além disso, quem gosta de baldes de pipoca e copos especiais, o cinema fará uma promoção de “combo retrô”, que foram vendidos até 2023, como Flash, Homem Formiga, e Taylor Swift.

VILA VELHA