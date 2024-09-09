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Cinemas da Grande Vitória fazem promoção com ingressos a partir de R$ 10

Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (12) e segue até a próxima quarta (18). Haverá promoções combos de pipoca, refrigerantes e copos especiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 18:16

Cinema do shopping Montserrat, na Serra
Cinema do shopping Montserrat, na Serra Crédito: Divulgação
Pode separar a pipoca, que a sessão vai começar! A partir desta quinta-feira (12), os capixabas vão ter um incentivo a mais para pegar um cineminha. É que alguns shoppings da Grande Vitória preparam diversas promoções para comemorar a Semana do Cinema, que começa nesta quinta-feira (12) e segue até a próxima quarta (18).

SERRA

Durante este período, haverá promoções de ingressos a partir de R$ 10, combos de pipoca, refrigerantes e copos especiais. Quem quiser pegar um cineminha no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o Cine Araújo vai contar com ingressos a preço promocional de R$ 12 para todos. Além do combo de uma pipoca média e dois refrigerantes por R$ 30.
Já no Shopping Montserrat, localizado na Serra, o CineSercla foi além da promoção da Semana do Cinema. Os ingressos individuais estarão por R$ 10 e R$ 18, o ingresso duplo. O combo individual de pipoca e refrigerante sai a R$ 22 e para duas pessoas, R$ 40. Todos os preços são válidos do dia 12 a 18 de setembro. 
Cinemas do ES terão ingressos promocionais a partir de R$ 10
Cinemas do ES terão ingressos promocionais a partir de R$ 10 Crédito: shutterstock
Os ingressos podem ser adquiridos no site ou aplicativo da Ingresso.com, ou diretamente nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas. Vale ressaltar que quem comprar  pelos canais digitais, o valor promocional é referente à meia-entrada. 
O público terá a oportunidade de assistir com a família e os amigos a grandes lançamentos nas salas Multiplex do Cine Araújo, como “Os fantasmas ainda fazem a festa”, “Hellboy e o homem torto”, “Silvio”, “Meu amigo pinguim”, entre outros títulos. 
Silvio Santos
Rodrigo Faro interpreta o apresentador no filme "Silvio" Crédito: Reprodução

VITÓRIA

Os capixabas também vão poder curtir um cineminha com preço especial no Cinemark do Shopping Vitória. Durante sete dias, pelo valor promocional de R$ 12, os cinéfilos poderão assistir filmes de todos os gêneros da programação normal, como “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” e “Hellboy e o Homem Torto”.

CARIACICA

Em Cariacica, no Shopping Moxuara, os ingressos a R$ 12 são para as salas tradicionais. Já os ingressos macro XE são para as salas especiais, com valor de R$ 29. Também terá promoção do combo com pipoca e refrigerante médio por R$29. Além disso, quem gosta de baldes de pipoca e copos especiais, o cinema fará uma promoção de “combo retrô”, que foram vendidos até 2023, como Flash, Homem Formiga, e Taylor Swift.

VILA VELHA

No Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, o Kinoplex aderiu à campanha e, durante o período, todas as sessões terão ingressos com o mesmo preço e todo mundo paga meia: R$12 nas salas Standard e R$24 nas salas Platinum (2D e 3D). Na compra do Combo Super (pipoca super + refri 700ml) o cliente ganha o upgrade para o Combo Giga (pipoca giga + refri 1l).

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