Disney+ divulga trailer da série sobre desaparecimento de irmã de Vitor Belfort

"Volta, Priscila", série sobre desaparecimento de irmã de Vitor Belfort Crédito: Divulgação

A Disney+ anunciou o lançamento da série documental "Volta, Priscila" para o dia 25 de setembro e soltou nesta quarta-feira (4) o trailer da produção, que foi dividida em quatro episódios.

Irmã do lutador Vitor Belfort, Priscila desapareceu em 2004 ao sair do trabalho para almoçar no Rio de Janeiro, e nunca mais foi vista. Na época, ela tinha 29 anos e, hoje, estaria com 49.

A família sempre contestou as investigações iniciais do caso e também estranhou o fato de que nunca foi feito um pedido de resgate para liberarem a vítima, já que teria sido levantado a hipótese de um sequestro. Anos depois, a Polícia apontou o caso como um possível assassinato, mas a família acredita que Priscila segue viva.

A série foi criada por Eduardo Rajabally, com pesquisa de Bruna Rodrigues e colaboração da família Belfort.