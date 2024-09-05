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Disney+ divulga trailer da série sobre desaparecimento de irmã de Vitor Belfort

Irmã do lutador, Priscila desapareceu em 2004 ao sair do trabalho para almoçar no Rio de Janeiro, e nunca mais foi vista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 12:15

"Volta, Priscila", série sobre desaparecimento de irmã de Vitor Belfort Crédito: Divulgação
A Disney+ anunciou o lançamento da série documental "Volta, Priscila" para o dia 25 de setembro e soltou nesta quarta-feira (4) o trailer da produção, que foi dividida em quatro episódios.
Irmã do lutador Vitor Belfort, Priscila desapareceu em 2004 ao sair do trabalho para almoçar no Rio de Janeiro, e nunca mais foi vista. Na época, ela tinha 29 anos e, hoje, estaria com 49.
A família sempre contestou as investigações iniciais do caso e também estranhou o fato de que nunca foi feito um pedido de resgate para liberarem a vítima, já que teria sido levantado a hipótese de um sequestro. Anos depois, a Polícia apontou o caso como um possível assassinato, mas a família acredita que Priscila segue viva.
A série foi criada por Eduardo Rajabally, com pesquisa de Bruna Rodrigues e colaboração da família Belfort.
Vitor Belfort e a mãe Jovita colaboraram com depoimentos para o documental "Volta, Priscila", criado por Eduardo Rajabally. Os dois também cederam para uma série de fitas VHS com gravações pessoais da filha - um material que estava intocado há décadas.

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