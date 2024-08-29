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Lançamento

4 lançamentos imperdíveis do Disney+ em setembro

Confira as principais novidades que estreiam no catálogo da plataforma de streaming
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 10:03

Imagem Edicase Brasil
Setembro chega com grandes novidades ao Disney+  Crédito: Imagem: Mouse family | Shutterstock
Em setembro, o Disney+ reserva grandes estreias para os assinantes. Entre os destaques, estão as produções para o público infantil como “LEGO Pixar: Bricktoons” e “LEGO Star Wars: Reconstruindo a Galáxia”, que exploram as aventuras de algumas das obras mais icônicas do estúdio.
Além dessas, a plataforma de streaming também traz os episódios da tão aguardada série “Agatha Desde Sempre”, que marca o retorno da vilã de “WandaVision”. Para quem prefere uma produção menos ficcional, o documentário “Guga por Kuerten” conta a história de um dos maiores jogadores de tênis do Brasil.
A seguir, confira mais detalhes!

1. LEGO Pixar: Bricktoons (04/09)

Imagem Edicase Brasil
“LEGO Pixar: Bricktoons” conta histórias de produções icônicas do estúdio  Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
Um crossover de personagens de diversas animações do estúdio, “LEGO Pixar: Bricktoons” mostra aventuras de personagens de produções icônicas como “Procurando Nemo”, “Carros”, “Os Incríveis”, “Valente” e “Viva: A Vida é uma Festa”.
A animação tem cinco episódios e promete muito canto e aventura. “Cante junto com Miguel na Terra dos Mortos, ajude Merida e seus irmãos trigêmeos em uma situação difícil, faça uma viagem de campo épica com Nemo, Marlin e Dory. Observe a família Parr tentar salvar seu bairro da Síndrome, e junte-se a Mater enquanto ele prepara Relâmpago McQueen para sua próxima grande corrida”, diz a sinopse.

2. Guga por Kuerten (10/09)

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“Guga por Kuerten” apresenta a história de um dos maiores jogadores de tênis do Brasil  Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
Um documentário biográfico, “Guga por Kuerten” apresenta a história de um dos maiores jogadores de tênis do Brasil. Na obra, o público acompanha alguns dos momentos mais emblemáticos da carreira do atleta, desde os primeiros passos nas quadras de Santa Catarina até a conquista do tricampeonato de Roland Garros, um dos torneios mais importantes do circuito. Além disso, também confere relatos inéditos sobre as motivações do jogador na juventude, influência da família e momentos marcantes da sua trajetória.

3. LEGO Star Wars: Reconstruindo a Galáxia (13/09)

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“LEGO Star Wars: Reconstruindo a Galáxia” acompanha a história de um pastor que tenta reorganizar a galáxia em caos  Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
Para os apaixonados por Star Wars , neste mês, o streaming disponibiliza novos capítulos para a franquia, mas em formato de série e em LEGO. Na animação, toda a galáxia é virada de cabeça para baixo quando um pastor, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), descobre um artefato poderoso em um templo Jedi escondido. Isso coloca o personagem em uma aventura para reorganizar a galáxia. Assim, o destino de todos fica nas mãos de Sig.

4. Agatha Desde Sempre (18/09)

Imagem Edicase Brasil
“Agatha Desde Sempre” acompanha a vilã de WandaVision após ela perder os seus poderes  Crédito: Imagem: Reprodução digital | Marvel Studios e Disney+
Criada por Jac Schaeffer (de Capitã Marvel e Viúva Negra), “Agatha: Desde Sempre” é um spin-off de “WandaVision”. Na série, o público acompanha Agatha (Kathryn Hahn) após o confronto com a Feiticeira Escarlate.
Segundo a sinopse, depois se libertar de um feitiço no qual esteve presa por muito tempo, a personagem tenta voltar a se dedicar aos seus planos malignos. No entanto, percebe que está sem poderes. Para recuperá-los, ela decide embarcar em uma jornada perigosa com a ajuda de um ou outro amigo inusitado. A produção estreia com episódio duplo e, além de Kathryn Hahn, conta com Aubrey Plaza e Joe Locke no elenco.

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