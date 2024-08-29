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Quinta (29) com TecnoAgro, Festival de Inverno e Orquestra Sinfônica do ES

Dia ainda conta com karaokês, exposições e diversão em shoppings. Confira a programação completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 09:00

Festas e baladas

Selva-okê

Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Barla Rock Fest

A partir das 18h, no Barlavento. Avenida Dante Michelini, K1, Praia de Camburi, Vitória.

Misturadinho

Com SambaDM e Samba JR, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Bossa Nova

Com Vitor Ramos, no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

RockYou com Liga Joe!

A partir das 20h, no Oásis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), à venda no site da Zigtickets.

Especial

Série Pré-estreia e Concertos Sinfônicos

Com a peça “Sherazade", a partir das 20h, no Teatro Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 13 (conveniado), R$ 15 (comerciante), R$ 10 (meia-entrada e comerciário) e R$ 10 + 1kg de alimento (meia solidária).

Festival Capixaba de Inverno

Música, gastronomia e cerveja artesanal, de quinta-feira a sábado, das 16h às 23h. No domingo, de 14h às 22h. Local: Parque da Cidade, Serra. Na quinta, a programação musical é de rock e terá Duets convida Saulo Simonassi, Charlie Brothers Rock e DJ Welington Luy. Entrada gratuita.

TecnoAgro

Programação traz inovações e novas tecnologias para o agro e desembarca na Serra, na quarta (28) e quinta (29), no Steffen Centro de Eventos. Rod, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Inscrições gratuitas em tecnoagroes.com.br. Na quinta conta com show da dupla Evandro e Raniery.

33ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo

De quinta a domingo, no Centro de Eventos Eventos Joaquim Pinto Filho (Sanfonão). ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Entrada gratuita. Na quinta, conta com rodeio, desfile da rainha da Festa Safoneira e show da Banda Nós 3.

Música ao vivo

Samba de Quinta

Na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Dancing Days

No Pub 426, a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Projeto Quinta D'elas

Samba raiz, samba bossa e samba forró no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Jazz na Curva

Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

Micélio: entre o fim e o começo de tudo

A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.

35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.

Olhares Além do Tempo

A exposição nos convida a olhar a produção artística de professoras, artistas e pesquisadoras da Ufes. Período de visitação: até 30 de agosto. Horário: de segunda a sexta, das 9h às 12h; e de 13h às 17h. Galeria de Arte Espaço Universitário, Ufes, Goiabeiras, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Diversão

As Aventuras de Big e Kid

Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09.Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Castelo do Dragão

Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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