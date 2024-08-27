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Cultura

TecnoAgro agita a Serra com André Violette e a dupla Evandro e Raniery

Programação traz inovações e novas tecnologias para o agro e desembarca na Serra, na quarta (28) e quinta (29), no Steffen Centro de Eventos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 15:52

Dupla Evandro e Raniery se apresenta no TecnoAgro 2024
Dupla Evandro e Raniery se apresenta no TecnoAgro 2024 Crédito: Divulgação
O evento agro mais capixaba do mundo está chegando! Serão dois dias de uma programação recheada de cursos de capacitação, networking, atrações culturais e gastronômicas. Entre os shows confirmados, o cantor sertanejo André Violette se apresenta na quarta (28) e a dupla Evandro e Raniery na quinta (29), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. As inscrições são gratuitas
O primeiro dia contará com palestras sobre o futuro do agronegócio no ES, mediadas por nomes como Mário Bonella, Gabriela Ribeti, Elaine Silva, Hugo Ely dos Anjos e Guilhermo Recla. E a partir das 18h, acontece o happy hour do TecnoAgro, com show especial do sertanejo André Violette. 
A edição de 2023 do TecnoAgro no ES aconteceu em Linhares, norte do Estado
A edição de 2023 do TecnoAgro no ES aconteceu em Linhares, norte do Estado Crédito: Divulgação
Já no segundo dia, o TecnoAgro 2024 segue com palestras sobre a inteligência artificial dentro do agro e o uso de novas tecnologias. Como mediadores, estão confirmados nomes como Fabíola de Paula, Abdo Filho e Bernardo Lima Bento de Mello. E para encerrar a programação, a dupla Evandro e Raniery se apresenta no palco principal do evento, e promete agitar o público com um repertório de sucessos do sertanejo. 
As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser realizadas pelo site tecnoagroes.com.br. Confira o serviço abaixo:

SERVIÇO

  • TecnoAgro 2024
  • Quando: quarta (28) e quinta (29)
  • Local: no Steffen Centro de Eventos, Serra. Rod, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra
  • Inscrições gratuitas em tecnoagroes.com.br

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