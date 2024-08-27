Vitória terá shows gratuitos de Alceu Valença, Anderson Freire e João Neto e Frederico

Festa de Aniversário de Vitória terá show gratuito com Alceu Valença, Anderson Freire e João Neto e Frederico Crédito: Divulgação

Correção A matéria constava no título que uma das apresentações seria da dupla José Neto e Frederico, conforme anunciado anteriormente pela assessoria do evento. No entanto, o nome correto da dupla é João Neto e Frederico. A reportagem foi atualizada.

A capital capixaba está prestes a celebrar seus 473 anos no próximo dia 8 de setembro, e a ocasião merece uma grande comemoração. Para marcar a data, uma programação especial e gratuita promete agitar a cidade com três dias de festa na icônica Praça do Papa. Entre os destaques, estão apresentações de renomados artistas como Alceu Valença, Anderson Freire e a dupla sertaneja João Neto e Frederico.

A festividade começa na sexta-feira, 6 de setembro, e segue até o domingo, dia 8, trazendo uma variedade de atrações musicais para todos os gostos. A abertura, na sexta-feira, fica por conta da Orquestra Camerata Sesi, sob a batuta do maestro Isaac Gonçalves, que apresentará o espetáculo "Concerto Cine in Concert", seguido por um show de Anderson Freire.

No sábado, a Banda da Guarda Municipal e Alceu Valença comandam a festa. Já no domingo, dia do aniversário da cidade, o palco será tomado pelo show "Divas", com as cantoras Michele Freire, Dona Fran e Flavinha Mendonça, que passarão o bastão para João Neto e Frederico encerrarem a programação com chave de ouro.

Capital capixaba completa 473 anos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Estrutura

O evento “Vitória 473 anos” contará com uma infraestrutura completa, incluindo um palco com tecnologia de ponta e uma ampla área de alimentação com 30 barracas e food trucks, oferecendo uma diversidade de opções de comidas e bebidas. Além disso, 200 banheiros químicos serão instalados para garantir o conforto dos participantes.

Segurança

Para assegurar a tranquilidade de todos, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) reforçará o patrulhamento na festa e em suas redondezas, com apoio de um sistema de vídeo monitoramento conectado à Central da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) e a uma base móvel da Guarda.

Trânsito

A rua Judith Maria Tovar Varejão, localizada ao lado da Praça do Papa, será interditada a partir das 06h da sexta-feira, 6 de setembro. Uma faixa da avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro-Praia do Canto, também será bloqueada a partir das 18h. A Guarda de Vitória estará atenta às infrações de trânsito, com ênfase na segurança de todos. Recomenda-se que os visitantes optem por meios de transporte alternativos, como coletivos, aplicativos de transporte ou vans, para evitar dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

06/09 (sexta-feira)

20h: Concerto Cine in Concert com a Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Isaac Gonçalves

22h: Anderson Freire

07/09 (sábado)

20h: Banda da Guarda Municipal

22h: Alceu Valença

08/09 (domingo)